Латвія, Литва та Естонія закликали МОК не допускати російських та білоруських спортсменів до Олімпіади-2024

Лютий, 03 в 21:27

Прем’єр-міністри трьох балтійських країн, Латвії, Литви та Естонії, закликали Міжнародний олімпійський комітет заборонити російським та білоруським спортсменам змагатися в Олімпійських іграх-2024, що відбудуться у Парижі.

Таку заяву вони зробили під час спільного брифінгу, передає агентство Associated Press.

Прем’єр-міністр Естонії Кая Каллас заявила, що спортсмени з її країни будуть бойкотувати змагання у разі допущення до Олімпіади російських спортсменів.

Зараз дивляться

— Я вважаю, що наші зусилля повинні бути спрямовані на те, щоб переконати інших наших друзів і союзників, що участь російських і білоруських спортсменів просто неправильна, — сказала Каллас.

Латвійський прем’єр Кріш’яніс Каріньш назвав можливість участі спортсменів з країн-агресорів “морально неприпустимою”.

Олімпійський комітет Латвії також пригрозив бойкотувати змагання в Парижі, якщо учасників з країн-агресорів все ж допустять.

Раніше про можливий бойкот Олімпійських ігор заявили в Україні. Міністр спорту Вадим Гутцайт сказав, що не виключає відмови від участі в Олімпіаді-2024, якщо росіян та білорусів все ж вирішать допустити.

Нагадаємо, напередодні міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що кожен третій російський спортсмен на Олімпіаді в Пекіні був учасником Центрального спортивного клубу армії Росії.

Літні Олімпійські ігри відбудуться з 26 липня до 11 серпня 2024 року у Парижі. У програмі змагань буде представлено 32 види спорту.