Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Спорт

Латвія бойкотуватиме Олімпіаду-2024 у разі допущення спортсменів з Росії та Білорусі

Анастасія Кожушко, редакторка стрічки
олімпіада
Фото: Depositphotos

Латвія відмовиться від участі в Олімпійських іграх-2024, що пройдуть у Франції, якщо до змагань допустять спортсменів з країн-агресорів Росії та Білорусі.

Про це заявив президент Латвійського олімпійського комітету Жоржс Тікмерс, повідомляє латвійське видання Delfi.

Минулого тижня Міжнародний олімпійський комітет (МОК) закликав дослідити шляхи повернення спортсменів з Росії та Білорусі до міжнародних змагань. Цю заяву засудив президент України Володимир Зеленський, а також кілька спортивних федерацій.

Зараз дивляться

— Позиція Латвії така – якби зараз відбулися ці ігри й у них брали б участь спортсмени з Росії та Білорусі, я думаю, що команда Латвії не поїхала б на ці ігри,— сказав Тікмерс.

Також президент олімпійського комітету Латвії зазначив, якщо війна закінчиться, Україна переможе, то в такому випадку латвійські спортсмени зможуть брати участь в Олімпійських іграх.

Латвійський олімпійський комітет планує запропонувати спортивним федераціям Латвії звернутися до міжнародних федерацій та закликати їх не допускати спортсменів з Росії та Білорусі до кваліфікаційних змагань Олімпійських ігор. 

Тим часом Олімпійська рада Азії (OCA) оголосила, що спортсмени з Росії та Білорусі будуть допущені до участі в цьогорічних Азійських іграх, але поки що невідомо, чи зможуть вони відповідати критеріям олімпійської кваліфікації.

Шведські лижниці також повідомили про готовність бойкотувати міжнародні змагання, якщо до них допустять спортсменів з РФ попри повномасштабну війну в Україні.

Читайте
Представники армії вбивць: Кулеба пояснив, чому не можна пускати на змагання спортсменів РФ

Джерело: Delfi
Теги: , , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка