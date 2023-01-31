Латвія бойкотуватиме Олімпіаду-2024 у разі допущення спортсменів з Росії та Білорусі

Січень, 31 в 19:27

Латвія відмовиться від участі в Олімпійських іграх-2024, що пройдуть у Франції, якщо до змагань допустять спортсменів з країн-агресорів Росії та Білорусі.

Про це заявив президент Латвійського олімпійського комітету Жоржс Тікмерс, повідомляє латвійське видання Delfi.

Минулого тижня Міжнародний олімпійський комітет (МОК) закликав дослідити шляхи повернення спортсменів з Росії та Білорусі до міжнародних змагань. Цю заяву засудив президент України Володимир Зеленський, а також кілька спортивних федерацій.

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— Позиція Латвії така – якби зараз відбулися ці ігри й у них брали б участь спортсмени з Росії та Білорусі, я думаю, що команда Латвії не поїхала б на ці ігри,— сказав Тікмерс.

Також президент олімпійського комітету Латвії зазначив, якщо війна закінчиться, Україна переможе, то в такому випадку латвійські спортсмени зможуть брати участь в Олімпійських іграх.

Латвійський олімпійський комітет планує запропонувати спортивним федераціям Латвії звернутися до міжнародних федерацій та закликати їх не допускати спортсменів з Росії та Білорусі до кваліфікаційних змагань Олімпійських ігор.

Тим часом Олімпійська рада Азії (OCA) оголосила, що спортсмени з Росії та Білорусі будуть допущені до участі в цьогорічних Азійських іграх, але поки що невідомо, чи зможуть вони відповідати критеріям олімпійської кваліфікації.

Шведські лижниці також повідомили про готовність бойкотувати міжнародні змагання, якщо до них допустять спортсменів з РФ попри повномасштабну війну в Україні.