Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Спорт

Африканський комітет вважає, що росіянам слід дати зелене світло на Олімпіаду-2024 в Парижі

Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач
Олимпийские кольца
Фото: Depositphotos

Африканський олімпійський орган виступив за допущення до літніх Олімпійських ігор-2024 у Парижі спортсменів із Росії та Білорусі.

У заяві, розміщеній у Twitter, Асоціація національних олімпійських комітетів Африки (ANOCA) заявила, що її члени “одноголосно вирішили підтримати участь російських і білоруських спортсменів у всіх міжнародних змаганнях”.

Голосування відбулося на 59-й черговій сесії у Нуакшоті (Мавританія).

Зараз дивляться

В ANOCA заявили, що їхнє рішення узгоджується з позицією МОК і його президента Томаса Баха і “дозволить російським і білоруським спортсменам взяти участь в Олімпійських іграх 2024 року в Парижі на умовах повного нейтралітету без будь-яких ідентифікуючих знаків”.

Раніше понад 30 країн, зокрема США та Британія, закликали заборонити участь спортсменів із РФ та Білорусі у міжнародних змаганнях через повномасштабне вторгнення Росії в Україну, яке було частково здійснене з території Білорусі.

Читайте
Допінг, кібератаки на церемонію та війна: які червоні лінії МОК для заборони на участь Росії в Олімпіаді

Джерело: ANOCA

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка