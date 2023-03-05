Африканський комітет вважає, що росіянам слід дати зелене світло на Олімпіаду-2024 в Парижі

Березень, 05 в 17:02

Африканський олімпійський орган виступив за допущення до літніх Олімпійських ігор-2024 у Парижі спортсменів із Росії та Білорусі.

У заяві, розміщеній у Twitter, Асоціація національних олімпійських комітетів Африки (ANOCA) заявила, що її члени “одноголосно вирішили підтримати участь російських і білоруських спортсменів у всіх міжнародних змаганнях”.

Голосування відбулося на 59-й черговій сесії у Нуакшоті (Мавританія).

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В ANOCA заявили, що їхнє рішення узгоджується з позицією МОК і його президента Томаса Баха і “дозволить російським і білоруським спортсменам взяти участь в Олімпійських іграх 2024 року в Парижі на умовах повного нейтралітету без будь-яких ідентифікуючих знаків”.

Раніше понад 30 країн, зокрема США та Британія, закликали заборонити участь спортсменів із РФ та Білорусі у міжнародних змаганнях через повномасштабне вторгнення Росії в Україну, яке було частково здійснене з території Білорусі.

Джерело: ANOCA