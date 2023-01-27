Січень, 27 в 20:18

Вплив Росії на спорт буде неминучим, якщо Міжнародний олімпійський комітет допустить росіян виступати на Олімпіаді, навіть під нейтральним прапором.

Про це заявив президент Володимир Зеленський під час вечірнього звернення за підсумками 27 січня.

Він заявив, що сьогодні українці починають Марафон чесності, щоб “очистити керівництво міжнародних олімпійських структур від лицемірства та будь-яких намагань витягнути у світовий спорт представників держави-терориста”.

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– Не можна не бути розчарованим заявами чинного очільника Міжнародного олімпійського комітету Томаса Баха. Я неодноразово з ним говорив і так і не почув, як він збирається захищати спорт від пропаганди війни, якщо поверне російських спортсменів у міжнародні змагання, – сказав президент.

Володимир Зеленський наголосив, що не буває нейтральності, коли триває війна, подібна до російсько-української.

– І ми знаємо, як часто тиранії пробують використовувати спорт заради своїх ідеологічних інтересів. Очевидно, що будь-який нейтральний прапор російських спортсменів заплямований кровʼю. Я не хочу розбиратися в тому, що саме стало мотивом для Баха, щоб просувати таку ініціативу, але ми зробимо все, щоб світ захистив спорт від політичного та будь-якого іншого впливу держави-терориста, який просто неминучий, якщо російські спортсмени братимуть участь у змаганнях. І тим більше – у паризькій Олімпіаді, – сказав він.

Президент додав, що українські спортсмени змушені захищати життя своїх близьких і свободу українського народу від російської агресії, а російські удари вже забрали життя сотень і сотень українців та українок, які могли збагатити світовий спорт своїм талантом.

Володимир Зеленський також торкнувся теми фронту.

– Ситуація на фронті, зокрема на Донеччині, під Бахмутом та Вугледаром продовжує бути надзвичайно гострою. Окупанти не просто штурмують наші позиції, вони свідомо і методично знищують ці міста і села навколо артилерією, авіацією, ракетами. Російська армія не має дефіциту засобі знищення і зупинити її можна лише силою, – сказав президент.

Він подякував кожному українському захиснику, які тримають рубежі на Донеччині.

– І, до речі, запрошую пана Баха в Бахмут, щоб він побачив на власні очі, що нейтральності не існує, – додав президент.

Володимир Зеленський додав, що уряд Бельгії надав пакет підтримки оборони України.

– Те, що посилить ППО, те, що збільшить мобільність наших військових на полі бою. Я дякую за цю підтримку, я дякую усім країнам, які цього тижня своїми рішеннями довели, що російська агресія зазнає поразки, – сказав він.

Президент також згадав про те, що 27 січня відзначається Міжнародний день пам’яті жертв Голокосту.

– Навіть у такий час, у час повномасштабної війни, Україна разом з усім цивілізованим світом відчуває та розділяє біль, який досі залишається у світі від злочину нацизму. Ми пам’ятаємо, а одже ми протидіємо намаганню зла повернутись, – заявив український лідер.

Він також розповів, що мав розмову зі студентами та викладачами Коледжу Європи в Натоліні та Брюгге.

– Це особлива освітня інституція, яка готує фахівців для роботи у європейських структурах та з європейськими структурами. Саме таких фахівців, яких ми потребуємо, зокрема, для повноцінної інтеграції нашої держави з Європейським Союзом. Українці вже навчаються за програмами Коледжу Європи. І ми вже почали створення такого коледжу в Україні, – розповів президент.

За його словами, це дасть українцям змогу допомогти захисту свободи та європейських цінностей як в регіоні, так і в усій Європі.