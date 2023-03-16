Джанні Інфантіно переобрали президентом ФІФА
Чинний президент Міжнародної федерації футболу (ФІФА) Джанні Інфантіно перебуватиме на цій посаді ще чотири роки – до 2027-го.
Вибори відбулися 16 березня у столиці Руанди – місті Кігалі. Інфантіно був єдиним кандидатом.
– Для мене неймовірна честь і привілей бути переобраним на посаду президента ФІФА. Я дякую всім асоціаціям-членам за довіру. Ви можете розраховувати на мою відданість, оскільки ми продовжуємо наполегливо працювати, щоб об’єднати світ через футбол, – написав Інфантіно в Instagram.
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Інфантіно вперше обрали президентом ФІФА в 2016 році. Тоді він змінив на цій посаді Йозефа Блаттера. У 2019 році його переобрали на другий термін.
Згідно з правилами, загалом глава ФІФА може бути обраний на три терміни.
На початку січня президент ФІФА Джанні Інфантіно опинився в центрі скандалу через підозри у зловживанні владою, порушенні службової таємниці та перешкоджанні кримінальному провадженню. Його допитала прокуратура у швейцарському Цюриху.
Допит проводили у межах кримінального провадження, відкритого проти Інфантіно у липні 2020 року.