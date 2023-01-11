Січень, 11 в 14:07

Президента Міжнародної федерації футболу (ФІФА) Джанні Інфантіно допитала прокуратура у швейцарському Цюриху.

Про це повідомляють французьке видання Le Monde та німецька газета Süddeutsche Zeitung.

Зазначається, що допит проводили у межах кримінального провадження, відкритого проти Інфантіно у липні 2020 року.

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Його підозрюють у підбурюванні до зловживання владою, порушенні службової таємниці та перешкоджанні кримінальному провадженню.

Як зазначили у Le Monde, ФІФА наразі відмовляється коментувати інформацію “поки триває справа”.

Обрані у 2021 році для ведення справи прокурори Ульріх Ведер і Ганс Маурер намагаються пролити світло на три таємні зустрічі (без протоколів) у 2016 і 2017 роках між Інфантіно та колишнім генеральним прокурором Швейцарії Міхаелем Лаубером, який подав у відставку в 2020 році.

Правоохоронці мають намір провести відповідні слідчі дії в межах справи й щодо низки колишніх представників керівництва ФІФА, а також колишніх і чинних представників прокуратури Швейцарії.

Джерело: Le Monde