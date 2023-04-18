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Спорт
Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач

Збірної Росії з баскетболу точно не буде на Олімпіаді-2024, Україна зіграє у відборі

збірна України з баскетболу

Виконавчий комітет Міжнародної федерації баскетболу (ФІБА) ухвалив рішення не допускати чоловічу збірну Росії до олімпійського відбіркового турніру ФІБА 2023 року. У списку також немає Білорусі.

Російську команду у відбіркових турнірах ФІБА замінить збірна Болгарії.

Як повідомили у пресслужбі ФІБА, рішення обумовлене рекомендаціями МОК щодо участі спортсменів з російським або білоруським паспортом у міжнародних змаганнях.

Всього від Європи у попередній кваліфікації візьмуть участь 16 збірних, серед яких також є Україна.

Усі учасники пре-відбору на Олімпіаду-2024 за континентами:

  • Африка: Камерун, Конго ДР, Гвінея, Малі, Нігерія, Сенегал, Туніс, Уганда та Гвінея;
  • Америка: Аргентина, Багамські острови, Чилі, Колумбія, Куба, Панама, Уругвай та Віргінські острови;
  • Азія: Бахрейн, Тайвань, Індія, Індонезія, Казахстан, Республіка Корея, Саудівська Аравія та Сирія;
  • Європа: Бельгія, Боснія і Герцеговина, Хорватія, Чехія, Естонія, Угорщина, Ісландія, Ізраїль, Нідерланди, Північна Македонія, Польща, Португалія, Швеція, Туреччина, Україна та Болгарія.

Команди поділять на дві групи, а переможці вийдуть до олімпійських кваліфікаційних турнірів ФІБА, які пройдуть у 2024 році.

Жеребкування відбіркових олімпійських турнірів ФІБА відбудеться 1 травня 2023 року. Самі турніри стартують з 12 серпня та триватимуть до 20 серпня.

Наприкінці березня МОК рекомендував допустити росіян та білорусів до змагань, але рішення щодо Олімпіади-2024 відклав. В рекомендаціях МОК йшлося лише про індивідуальні види, тоді як щодо збірних команд РФ та РБ такого рішення не було.

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Джерело: ФІБА

Фото: ФБУ

Баскетбол, Збірна Росії, Олімпійські ігри
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