МОК рекомендував допустити росіян до змагань, але рішення щодо Олімпіади-2024 відклав

Березень, 28 в 17:55

У швейцарській Лозанні відбувається засідання Виконкому Міжнародного олімпійського комітету, яке триватиме до 30 березня.

У програмі Виконкому був пункт про розгляд питання щодо участі російських і білоруських спортсменів у міжнародних змаганнях.

На пресконференції президент МОК Томас Бах заявив, що питання допуску спортсменів з цих двох країн до літньої Олімпіади у Парижі відклали. Його розглядатимуть пізніше, навіть якщо ці спортсмени здобудуть кваліфікаційні ліцензії.

Зараз дивляться

– Питання допуску росіян до участі в Олімпійських іграх у Парижі сьогодні не обговорювалося, – сказав Бах.

Натомість МОК рекомендував допустити росіян до змагань у нейтральному статусі. За словами Баха, йдеться про спортсменів, які активно не підтримували війну Росії проти України.

Про кого йдеться?

МОК рекомендує дозволити участь атлетів із паспортами РФ та РБ лише індивідуально і в нейтральному статусі з винятками:

команди не можуть змагатися;

поза змаганнями будуть не лише атлети, які підтримують війну, а й персонал;

заборона на участь спортсменів, які перебувають на контракті у Збройних силах та МВС Росії чи Білорусі.

Також усі допущені атлети мусять виконати антидопінгові правила.

Що ще обговорювалося?

Водночас Бах заявив, що участь росіян у міжнародних змаганнях у нейтральному статусі є робочим варіантом, акумулюючи це вкрапленнями з російськими атлетами, які продовжують виступи на міжнародній арені у деяких видах спорту, зокрема у тенісі, футболі, хокеї та велоспорті.

– Ми не можемо знайти рішення, яке влаштовувало б усіх. Із цим нам, можливо, доведеться жити, – сказав Бах.

Під час свого виступу Бах посилався на звіт двох представниць Ради ООН з прав людини, які називали відсторонення росіян через паспорт дискримінацією. Президент МОК заявив, що крім війни в Україні у світі триває понад 70 збройних конфліктів. І ніхто інший, крім України, не вимагає виключення спортсменів зі змагань.

Водночас МОК продовжив санкції проти урядів і держав Росії та Білорусі. На їхніх територіях не може бути жодних змагань; офіційні особи цих країн не можуть бути акредитовані на змагання; прапори, гімни цих країн не можуть бути представлені на міжнародних змаганнях.