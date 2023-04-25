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Спорт
Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач

Вімблдон перераховуватиме по фунту з кожного квитка на підтримку України

Вімблдон
Фото: Depositphotos

Організатори турніру серії Grand Slam – Вімблдону оголосили про благодійні акції на підтримку України, що відбуватимуться перед та під час цьогорічного турніру.

Відповідну заяву оприлюднили на офіційному сайті змагань.

На відміну від минулого року, у 2023-му організатори дозволили взяти участь атлетам з РФ та Білорусі на умовах нейтральності. За словами голови Всеанглійського клубу Єна Г’юїтта, це було складне рішення, але воно “жодним чином не зменшує нашого повного засудження незаконного вторгнення Росії в Україну”.

Організатори турніру анонсували серію благодійних акцій на користь українських гравців та вболівальників, що завітають на турнір у липні.

Зокрема, All England Club покриватиме витрати українських тенісистів та тенісисток, заявлених на Вімблдон, упродовж усього трав’яного сезону. Після закінчення Ролан Гаррос їм також нададуть корти Всеанглійського клубу або корти Сербітону для підготовки до матчів на траві.

Крім цього, організатори Вімблдону оголосили, що збиратимуть кошти на підтримку України. Для цього вони виділятимуть один фунт з кожного проданого квитка на ігри. Попередньо суму майбутнього благодійного внеску оцінюють у понад 500 тис. фунтів.

Українським уболівальникам також нададуть квитки для відвідання турніру. Це стосується біженців, що оселилися в місцевих лондонських районах Мертон і Вендсворт.

Тенісний турнір Вімблдон стартує 3 липня та триватиме до 16 липня. Йому передує ґрунтовий турнір серії Grand Slam – Ролан Гаррос, який розпочнеться 22 травня.

На території турніру будуть суворо заборонені символіка та прапори Росії та Білорусі. Сам Вімблдон не буде доступним для показу на російському телебаченні, а російські ЗМІ не отримають акредитацію на турнір.

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Джерело: Вімблдон

Вімблдон, Теніс
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