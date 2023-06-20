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Спорт
Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач

УЄФА презентував офіційного маскота чемпіонату Європи-2024 з футболу

Євро-2024 талісман

Європейський футбольний союз презентував офіційного маскота майбутнього чемпіонату Європи з футболу 2024 року, що відбудеться у Німеччині.

Після кроликів, левів та півня вперше в історії чемпіонатів Європи талісманом турніру стало ведмежа.

— Талісман віддає данину поваги популярній дитячій іграшці – плюшевому ведмедику, який, як кажуть, був винайдений у Німеччині на початку XX століття, – йдеться у пресрелізі УЄФА.

Представивши маскота, в УЄФА розпочали голосування за його ім’я. Усі чотири варіанти натхненні німецьким словом Bär, що у перекладі з німецької означає ведмідь: Albärt, Bärnardo, Bärnheart та Herzi von Bär.

Євро-2024 талісман

Фото: УЄФА

Голосування за ім’я маскота триватиме два тижні.

Футбольне Євро-2024 відбудеться у десяти містах Німеччини. Старт турніру запланований на 14 червня та триватиме до 14 липня 2024 року. У груповому етапі турніру виступлять 24 збірні.

Збірна України бере участь у кваліфікаційному відборі на турнір у групі С разом з командами Англії, Італії, Північної Македонії та Мальти. 19 червня синьо-жовтні мінімально обіграли Мальт у з рахунком 1:0. Нині у команди Сергія Реброва шість очок та друга сходинка у таблиці після трьох матчів.

Фото: УЄФА

Джерело: УЄФА
УЄФА, Футбол, Чемпіонат Європи
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