Шахтар “відібрав” у конкурента УПЛ найкращого тренера сезону
Нідерландський фахівець Патрік ван Леувен став новим головним тренером донецького Шахтаря. Про це повідомила пресслужба гірників.
Угода з ним розрахована до 30 червня 2025 року. Ван Леувен став 36-м головним тренером в історії клубу.
На посаді головного тренера чинних чемпіонів України він замінив хорвата Ігора Йовічевіча.
У минулому сезоні 53-річний нідерландець працював на чолі луганської Зорі, з якою посів третю сходинку у чемпіонаті України з футболу. Зоря під його керівництвом до останнього претендувала на місце у кваліфікації Ліги чемпіонів, але поступилася за набраними очками Дніпру-1.
Також його було визнано найкращим тренером сезону-2022/23 в УПЛ.
До луганської Зорі та Шахтаря він очолював Маккабі Тель-Авів, з яким вигравав Кубок та Суперкубок Ізраїлю.
За інформацією ЗМІ, трансфер ван Леувена із Зорі до Шахтаря буде не безкоштовним. Інсайдери повідомляють, що гірники заплатять за тренера €700 тис.
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