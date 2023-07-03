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Спорт
Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач

Шахтар “відібрав” у конкурента УПЛ найкращого тренера сезону

Патрік ван Леувен
Фото: ФК Шахтар

Нідерландський фахівець Патрік ван Леувен став новим головним тренером донецького Шахтаря. Про це повідомила пресслужба гірників.

Угода з ним розрахована до 30 червня 2025 року. Ван Леувен став 36-м головним тренером в історії клубу.

На посаді головного тренера чинних чемпіонів України він замінив хорвата Ігора Йовічевіча.

У минулому сезоні 53-річний нідерландець працював на чолі луганської Зорі, з якою посів третю сходинку у чемпіонаті України з футболу. Зоря під його керівництвом до останнього претендувала на місце у кваліфікації Ліги чемпіонів, але поступилася за набраними очками Дніпру-1.

Також його було визнано найкращим тренером сезону-2022/23 в УПЛ.

До луганської Зорі та Шахтаря він очолював Маккабі Тель-Авів, з яким вигравав Кубок та Суперкубок Ізраїлю.

За інформацією ЗМІ, трансфер ван Леувена із Зорі до Шахтаря буде не безкоштовним. Інсайдери повідомляють, що гірники заплатять за тренера €700 тис.

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Джерело: ФК Шахтар
УПЛ, Футбол, Шахтар
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