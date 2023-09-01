Оренда на сезон: Шахтар підписав захисника збірної Танзанії

Донецький Шахтар оголосив про перехід танзанійця Новатуса Міроші, який грає на позиції захисника.

Про це повідомила пресслужба футбольного клубу.

20-річний футболіст перейшов до лав гірників на правах оренди з бельгійського клубу Зюлте Варегем. Угода розрахована до завершення сезону-2023/24.

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Що відомо про Новатуса Міроші?

Міроші розпочав кар’єру в танзанійському клубі Азам, звідки у 2020 році перейшов до Маккабі Тель-Авів. Він також пограв в оренді за тель-авівський Бейтар.

Улітку 2022 року підписав трирічну угоду з бельгійським Зюлте Варегем, у футболці якого провів 38 матчів та віддав дві результативні передачі.

У 2021 році він дебютував за збірну Танзанії та станом на зараз має в активі 13 матчів, проведених за свою національну команду, та два забитих голи.

Нагадаємо, на початку серпня Шахтар оголосив про повернення Дмитра Чигринського. 36-річний український захисник приєднався до гірників у статусі вільного агента.

Джерело : ФК Шахтар

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