Оренда на сезон: Шахтар підписав захисника збірної Танзанії
Донецький Шахтар оголосив про перехід танзанійця Новатуса Міроші, який грає на позиції захисника.
Про це повідомила пресслужба футбольного клубу.
20-річний футболіст перейшов до лав гірників на правах оренди з бельгійського клубу Зюлте Варегем. Угода розрахована до завершення сезону-2023/24.
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Що відомо про Новатуса Міроші?
Міроші розпочав кар’єру в танзанійському клубі Азам, звідки у 2020 році перейшов до Маккабі Тель-Авів. Він також пограв в оренді за тель-авівський Бейтар.
Улітку 2022 року підписав трирічну угоду з бельгійським Зюлте Варегем, у футболці якого провів 38 матчів та віддав дві результативні передачі.
У 2021 році він дебютував за збірну Танзанії та станом на зараз має в активі 13 матчів, проведених за свою національну команду, та два забитих голи.
Нагадаємо, на початку серпня Шахтар оголосив про повернення Дмитра Чигринського. 36-річний український захисник приєднався до гірників у статусі вільного агента.
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