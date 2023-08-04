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Спорт
Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач

До лав Шахтаря вдруге повернувся Чигринський

Дмитро Чигринський
Фото: ФК Шахтар

Донецький Шахтар оголосив про повернення Дмитра Чигринського. 36-річний захисник приєднався до гірників у статусі вільного агента.

Як повідомила пресслужба Шахтаря, угода з Чигринським розрахована до 30 червня 2024 року.

Минулого сезону українець захищав кольори грецького Іонікоса.

Зазначимо, що це вже друге повернення Чигринського у Шахтар. Востаннє він гра за гірників у 2015 році після виступів за каталонську Барселону. Також він виступав за грецький АЕК та український ФК Дніпро.

Чигринський є вихованцем академії Шахтаря, за яку виступав з 15 років. За першу команду дебютував, коли йому було 19 років, у матчі чемпіонату України проти запорізького Металурга.

Разом із гірниками завоював 14 трофеїв, зокрема сім титулів чемпіона України та Кубок УЄФА у 2009 році.

У січні 2023 року в Шахтар повернувся Ярослав Ракицький на правах вільного агента.

За підсумками минулого сезону гірники вибороли титул чемпіона України. Перед стартом нового сезону команду очолив нідерландський фахівець Патрік ван Леувен. Угода з ним розрахована до кінця червня 2025 року.

Джерело: ФК Шахтар
Дмитро Чигринський, УПЛ, Футбол, Шахтар
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