До лав Шахтаря вдруге повернувся Чигринський
Донецький Шахтар оголосив про повернення Дмитра Чигринського. 36-річний захисник приєднався до гірників у статусі вільного агента.
Як повідомила пресслужба Шахтаря, угода з Чигринським розрахована до 30 червня 2024 року.
Минулого сезону українець захищав кольори грецького Іонікоса.
Зазначимо, що це вже друге повернення Чигринського у Шахтар. Востаннє він гра за гірників у 2015 році після виступів за каталонську Барселону. Також він виступав за грецький АЕК та український ФК Дніпро.
Чигринський є вихованцем академії Шахтаря, за яку виступав з 15 років. За першу команду дебютував, коли йому було 19 років, у матчі чемпіонату України проти запорізького Металурга.
Разом із гірниками завоював 14 трофеїв, зокрема сім титулів чемпіона України та Кубок УЄФА у 2009 році.
У січні 2023 року в Шахтар повернувся Ярослав Ракицький на правах вільного агента.
За підсумками минулого сезону гірники вибороли титул чемпіона України. Перед стартом нового сезону команду очолив нідерландський фахівець Патрік ван Леувен. Угода з ним розрахована до кінця червня 2025 року.