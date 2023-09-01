Зоря дізналася суперників у групі Ліги конференцій – результати жеребкування
Жеребкування групового етапу Ліги конференцій-2023/24 відбулося у Монако 1 вересня.
На цій стадії Україна буде представлена лише одним клубом – луганською Зорею. Ще два клуби Динамо та Дніпро-1 не змогли пробитися до осінньої стадії єврокубку.
На цій стадії представлені 32 команди, що розділені на вісім квартетів. Найкраща команда у кожній із груп вийде до 1/8 фіналу турніру. Клуб, що посяде друге місце, зіграє у попередньому раунді плейоф з командою, яка стане третьою у своїй групі у Лізі Європи.
За підсумками жеребкування суперниками Зорі стали:
Результати жеребкування груп Ліги конференцій:
- Група А: Лілль (Франція), Слован Братислава (Словаччина), Олімпія Любляна (Словенія), Клаксвік (Фарерські о-ви).
- Група B: Гент (Бельгія), Маккабі ТА (Ізраїль), Зоря (Україна), Брєйдаблік (Ісландія).
- Група С: Динамо Загреб (Хорватія), Вікторія (Чехія), Астана (Казахстан), Балкані (Косово).
- Група D: Брюгге (Бельгія), Буде-Глімт (Норвегія), Бешикташ (Туреччина), Лугано (Швейцарія).
- Група E: АЗ (Нідерланди), Астон Вілла (Англія), Легія (Польща), Зріньські (Боснія і Герцеговина).
- Група F: Ференцварош (Угорщина), Фіорентина (Італія), Генк (Бельгія), Чукарички (Сербія).
- Група G: Айнтрахт (Німеччина), ПАОК (Греція), ХІК (Фінляндія), Абердін (Шотландія).
- Група H: Фенербахче (Туреччина), Лудогорець (Болгарія), Спартак Трнава (Словаччина), Нордшелланд (Данія).
Груповий етап Ліги конференцій стартує 21 вересня. Останній тур запланований на 14 грудня. Фінальна гра турніру запланована на стадіон Святої Софії в Афінах (Греція). Чинним переможцем турніру є англійський клуб Вест Гем.
Нагадаємо, 1 вересня також відбулося жеребкування групового етапу Ліги Європи, де визначилися суперники Ліверпуля, Аталанти, Роми та Вест Гема.
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