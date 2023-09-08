Мої гравці чітко знають, за що грають: Ребров перед матчем проти Англії

Головний тренер збірної України з футболу Сергій Ребров зізнався, що йому не треба зайвий раз мотивувати гравців на матч, адже кожен з них розуміє кінцеву мету.

Про це наставник синьо-жовтих розповів на передматчевій пресконференції перед грою проти Англії.

Разом із тренером із журналістами поспілкувався Олександр Зінченко, який відзначив велику підтримку Польщею України. Він сказав, що поділяє думки гравця, та додав, що Британія теж надала нашій країні велику підтримку і продовжує це робити.

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За словами Реброва, працювати з національною командою – велика відповідальність, але він радий, що приєднався до збірної в такий складний час.

— Не тільки ми з Олександром маємо такі відчуття. Кожен гравець збірної постійно думає про Україну, ми про це постійно говоримо. Ми знаємо, чому ми тут, на своєму місці, — тому що є хлопці й дівчата, які на передовій борються за нашу незалежність. Для мене як тренера це навіть легше, адже не потрібно мотивувати підопічних. Вони чітко знають, за що грають, розуміють свою мету, і ми йдемо до неї, – сказав Ребров.

На запитання про слабкі сторони у команди трьох левів Ребров сказав, що знайти їх дуже важко, але українська команда повинна зосереджуватися на своїй грі та розуміти, як протистояти цьому супернику.

— Проте Англія — дуже міцна команда. Попри кадрові проблеми, у неї є два-три склади. Тому ми готуємося дуже серйозно, завтра ми повинні показати свою гру, – додав тренер.

Матч відбору Євро-2024 між збірними України та Англії відбудеться 9 вересня у Вроцлаві. За прогнозами букмекерів, фаворитом матчу Україна – Англія є підопічні Гарета Саутгейта.

Джерело : УАФ

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