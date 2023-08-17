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Спорт
Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач

Манчестер Сіті обіграв Севілью у матчі за Суперкубок УЄФА-2023

Манчестер Сіті
Фото: Getty Images

Англійський клуб Манчестер Сіті завоював Суперкубок УЄФА-2023. У вирішальному матчі, що відбувся на стадіоні Георгіос Караїскакіс у Піреї (Греція), містяни здолали іспанську Севілью після серії пенальті 1:1 (пен. 5:4).

Рахунок у зустрічі відкрив на 25-й хвилині форвард Севільї Юссеф Ен-Несірі після пасу від Маркоса Акуньї. Містянам вдалося відновити паритет у грі вже у другому таймі, коли на 63-й хвилині хавбек Сіті Коул Палмер розпечатав сітку воріт іспанського клубу.

У решті часу кожна команд мала нагоду вийти вперед, але голів вболівальники не дочекалися.

Переможець матчу визначився у серії післяматчевих пенальті, де точніше били підопічні Хосепа Гвардіоли. Вирішальний пенальті не реалізував хавбек нервіонців Неманья Гудель.

Манчестер Сіті грав у матчі за Суперкубок УЄФА як переможець Ліги чемпіонів, тоді як Севілья минулого сезону виграла Лігу Європи.

Іспанський клуб шість разів брав участь у матчі за Суперкубок, але зміг завоювати трофей лише раз – у 2006 році. Для Сіті це перша перемога у Суперкубку УЄФА.

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Манчестер Сіті, Севілья, Суперкубок УЄФА, Футбол
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Манчестер Сіті обіграв Севілью у матчі за Суперкубок УЄФА-2023
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Манчестер Сіті обіграв Севілью у матчі за Суперкубок УЄФА-2023
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Манчестер Сіті обіграв Севілью у матчі за Суперкубок УЄФА-2023
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