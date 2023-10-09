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Спорт
Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач

Калініна з перемоги стартувала на турнірі WTA у Чженчжоу та зіграє проти росіянки

Ангеліна Калініна
Фото: Getty Images

Українка Ангеліна Калініна з перемоги над австралійкою Еллен Перес розпочала виступи на турнірі WTA 500 у китайському Чженчжоу.

Вона здолала свою суперницю у двох сетах з рахунком 6:1, 6:3.

Це була перша очна зустріч тенісисток. Зустріч тривала одну годину та 7 хвилин, за які Калініна тричі подала навиліт та припустилася двох подвійних помилок.

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На старті першого сету українка дозволила взяти суперниці свій розіграш, після чого оформила три брейки поспіль. У другій партії українка так само взяла три розіграші Перес, але й суперниця зробила один брейк.

Наступною суперницею Калініної стане переможниця матчу між “нейтральними” росіянками Веронікою Кудерметовою та Вірою Звонарьовою.

Турнір у китайському Чженчжоу проводиться вперше за чотири роки та є останнім у 2023 році на рівні WTA 500.

Раніше до другого кола турніру пробилася Леся Цуренко, яка на класі обіграла “нейтральну” росіянку Діану Шнайдер у двох сетах.

Ангеліна Калініна, Теніс
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