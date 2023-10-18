Залишив поле зі слізьми та на ношах: Неймар отримав жахливу травму у матчі за збірну

Зірка збірної Бразилії Неймар залишив поле у сльозах, після того як травмував ліве коліно наприкінці першого тайму матчу відбору на чемпіонат світу проти Уругваю, який селесао програли з рахунком 0:2.

На 44-й хвилині зустрічі, яка відбулася на Естадіо Сентенаріо у Монтевідео, Неймар спіткнувся і впав. Його відразу ж оточили гравці обох команд, а на полі з’явилися медики.

31-річного футболіста винесли з поля на ношах, а замість нього на заміну вийшов Рішарлісон.

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Стадіон Неймар залишав на милицях. Бразильський лікар Родріго Ласмар сказав журналістам, що поки що рано говорити про серйозність травми футболіста.

— Ми провели всі обстеження і завтра їх повторимо. Ці 24 години є ключовими для того, щоб побачити, як його коліно відреагує, наскільки воно буде набряклим і що покажуть знімки, – сказав Ласмар.

За інформацією ЗМІ, ушкодження гравця може бути серйозним, а сам він ризикує пропустити пів року через травму.

Уругвай вів у рахунку 1:0, коли Неймар отримав травму. Поразка від уругвайців перервала рекордну 37-матчеву переможну серію Бразилії у матчах відбору на Мундіаль.

El tipo se acaba de lesionar feo en un partido con su selección, se retira en muletas del estadio sin poder pisar y, así y todo, se frena para sacarse una foto sonriendo con una nena. Neymar Júnior es un fenómeno. pic.twitter.com/CyTniwRRKL — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) October 18, 2023

До цієї поразки у селесао було 28 перемог і дев’ять нічиїх у відбіркових матчах, що є найкращою в історії безпрограшною серією у Південній Америці.

Неймар зараз є гравцем саудівського клубу Аль-Хіляль, до якого приєднався у літнє трансферне вікно. З новим клубом він уклав дворічний контракт.

Джерело : AP News

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