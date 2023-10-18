Залишив поле зі слізьми та на ношах: Неймар отримав жахливу травму у матчі за збірну
Зірка збірної Бразилії Неймар залишив поле у сльозах, після того як травмував ліве коліно наприкінці першого тайму матчу відбору на чемпіонат світу проти Уругваю, який селесао програли з рахунком 0:2.
На 44-й хвилині зустрічі, яка відбулася на Естадіо Сентенаріо у Монтевідео, Неймар спіткнувся і впав. Його відразу ж оточили гравці обох команд, а на полі з’явилися медики.
31-річного футболіста винесли з поля на ношах, а замість нього на заміну вийшов Рішарлісон.
Стадіон Неймар залишав на милицях. Бразильський лікар Родріго Ласмар сказав журналістам, що поки що рано говорити про серйозність травми футболіста.
— Ми провели всі обстеження і завтра їх повторимо. Ці 24 години є ключовими для того, щоб побачити, як його коліно відреагує, наскільки воно буде набряклим і що покажуть знімки, – сказав Ласмар.
За інформацією ЗМІ, ушкодження гравця може бути серйозним, а сам він ризикує пропустити пів року через травму.
La malediction continue pic.twitter.com/QvIueKfCo7
— NeymarFR (@NeymarFr_) October 18, 2023
Уругвай вів у рахунку 1:0, коли Неймар отримав травму. Поразка від уругвайців перервала рекордну 37-матчеву переможну серію Бразилії у матчах відбору на Мундіаль.
El tipo se acaba de lesionar feo en un partido con su selección, se retira en muletas del estadio sin poder pisar y, así y todo, se frena para sacarse una foto sonriendo con una nena.
Neymar Júnior es un fenómeno. pic.twitter.com/CyTniwRRKL
— Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) October 18, 2023
До цієї поразки у селесао було 28 перемог і дев’ять нічиїх у відбіркових матчах, що є найкращою в історії безпрограшною серією у Південній Америці.
Неймар зараз є гравцем саудівського клубу Аль-Хіляль, до якого приєднався у літнє трансферне вікно. З новим клубом він уклав дворічний контракт.
Завантаження