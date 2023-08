Зароблятиме ушестеро більше, ніж у ПСЖ: Неймар перебрався у саудівський клуб

Форвард збірної Бразилії Неймар перейшов із французького Парі Сен-Жермена до аравійського клубу Аль-Хіляль.

Про це повідомив клуб із Саудівської Аравії на своїй сторінці у соціальній мережі Twitter.

31-річний футболіст уклав із Аль-Хілялем дворічну угоду. За інформацією Sky Sports News, ПСЖ отримає за перехід зірки бразильського футболу близько €90 млн.

Видання пише, що у новому клубі Неймар отримуватиме €164,2 млн на рік, що у шість разів більше за його зарплату у ПСЖ.

“I am here in Saudi Arabia, i am HILALI ”@neymarjr #AlHilal

pic.twitter.com/q7VUhf0FnQ

— AlHilal Saudi Club (@Alhilal_EN) August 15, 2023