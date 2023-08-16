Зароблятиме ушестеро більше, ніж у ПСЖ: Неймар перебрався у саудівський клуб

Форвард збірної Бразилії Неймар перейшов із французького Парі Сен-Жермена до аравійського клубу Аль-Хіляль.

Про це повідомив клуб із Саудівської Аравії на своїй сторінці у соціальній мережі Twitter.

31-річний футболіст уклав із Аль-Хілялем дворічну угоду. За інформацією Sky Sports News, ПСЖ отримає за перехід зірки бразильського футболу близько €90 млн.

Видання пише, що у новому клубі Неймар отримуватиме €164,2 млн на рік, що у шість разів більше за його зарплату у ПСЖ.

За трансфер Неймара з каталонської Барселони у 2017 році паризький клуб заплатив рекордні на той час €220 млн. Він забив 118 голів у 173 матчах за ПСЖ та п’ять разів виборював з клубом титул чемпіонів французької Ліги 1.

— Неминуче важко прощатися з легендою клубу, якою назавжди залишиться Неймар. Я ніколи не забуду день, коли він прибув до ПСЖ, а також те, що він приніс нашому клубу і нашому проєкту за останні шість років, – сказав президент ПСЖ Нассер Аль-Хелаїфі в заяві клубу.

Аль-Хіляль також намагався підписати експартнерів бразильця по команді – форварда збірної Франції Кіліана Мбаппе та аргентинця Ліонеля Мессі, але останній врешті-решт віддав перевагу американському Інтер Маямі.

У професійній саудівській футбольній лізі також виступають Кріштіану Роналду, Карім Бензема, Джордан Гендерсон, Н’Голо Канте, Садіо Мане та Ріяд Марез.

Джерело : Sky Sports

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.