Джошуа можливо битиметься в андеркарді бою Усик – Ф’юрі: яка умова
Ексчемпіон світу з боксу Ентоні Джошуа заявив, що може провести бій з Деонтеєм Вайлдером в межах вечора боксу, головною подією якого стане бій за звання абсолютного чемпіона світу у надважкій вазі між Олександром Усиком та Тайсоном Ф’юрі у Саудівській Аравії.
Про це 34-річний Джошуа сказав в інтерв’ю Sky Sports.
— Якщо вони проведуть цей бій за звання абсолютного чемпіона (Усик та Ф’юрі, – Ред.), який вже давно назріває, то, за чутками, андеркарт буде великим, жвавим за участю мене і Вайлдера, – сказав Джошуа.
Водночас від додав, що поставив собі за мету провести три поєдинки у цьому році, тому досі планує вийти в ринг до кінця 2023 року.
— Закінчимо цей рік на висоті, з Божою допомогою, а потім перейдемо в наступний, – додав він.
На думку Ентоні, бій Усик – Ф’юрі не вдастся провести у грудні. Він припускає, що це станеться у квітні-березні.
— Коли Ф’юрі зустрінеться з Нганну, це буде кінець жовтня, майже початок листопада, тому я сумніваюся, що він буде готуватися до Усика і битися в грудні, занадто мало часу. Тож наступне вікно, ймовірно, буде в березні-квітні, думаю, саме тоді відбудеться бій, – сказав Джошуа, відвідавши відвідавши Гран-прі Формули-1 у США, пише BBC.
Бій Усик – Ф’юрі відбудеться у Саудівській Аравії. Попередньо повідомлялося, що боксери домовилися на 23 грудня 2023 року. Раніше повідомлялося, що точна дата бою стане відома після поєдинку Ф’юрі з Френсісом Нганну.
На кону стоятимуть пояси WBA, WBO, IBO, IBF, якими володіє українець, а також чемпіонський титул WBC британця.
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