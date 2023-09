Усик та Ф’юрі підписали контракт на бій за титул абсолютного чемпіона у надважкій вазі

Чемпіон світу за версіями WBO, WBA, IBF та IBO Олександр Усик та володар поясу WBC у надважкій вазі Тайсон Ф’юрі підписали контракт на бій за титул абсолютного чемпіона у гевівейті.

Це підтвердила промоутерська компанія Top Rank у соціальних мережах.

У пості вони написали: Той, на якого чекав світ. До нього вони додали постер, де зображені обличчя боксерів із поміткою: Підписано.

The one the world was waiting for…

