Усик та Ф’юрі підписали контракт на бій за титул абсолютного чемпіона у надважкій вазі

Чемпіон світу за версіями WBO, WBA, IBF та IBO Олександр Усик та володар поясу WBC у надважкій вазі Тайсон Ф’юрі підписали контракт на бій за титул абсолютного чемпіона у гевівейті.

Це підтвердила промоутерська компанія Top Rank у соціальних мережах.

У пості вони написали: Той, на якого чекав світ. До нього вони додали постер, де зображені обличчя боксерів із поміткою: Підписано.

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The one the world was waiting for… #FuryUsyk | Riyadh, Saudi Arabia pic.twitter.com/ecRdap22yv — Top Rank Boxing (@trboxing) September 29, 2023

Дата проведення поєдинку наразі невідома, але бій відбудеться у Ріяді в Саудівській Аравії. На кону стоятимуть усі чотири чемпіонські пояси: WBA, WBO та IBF, якими володіє українець, та WBC, що у британця.

За повідомленнями інсайдерів, бій може відбутися 23 грудня цього року або у січні 2024 року.

Усик – Ф’юрі стане першим поєдинком в історії світового боксу, коли на кону стоятимуть всі чотири пояси у надважкій вазі.

Останнім абсолютним чемпіоном світу у гевівейті вважався Ленокс Льюїс у 2000 році, але тоді він володів лише трьома поясами: WBA, WBC та IBF. Річ у тім, що пояс WBO визнали рівноцінним лише 2007-го.

Нагадаємо, у серпні Олександр Усик захистив свої чемпіонські пояси у бою проти британця Даніеля Дюбуа. Останній бій Ф’юрі відбувся ще у грудні 2022 року, коли він переміг Дерека Чісору. 28 жовтня британець проведе нетитульний бій проти Френсіса Нганну.

Фото: Top Rank

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