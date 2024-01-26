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Спорт
Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач

Дата бою Усик – Ф’юрі: коли та де відбудеться поєдинок за звання абсолюта

Ф'юрі - Усик
Фото: Getty Images

Дату бою між українцем Олександром Усиком і британцем Тайсоном Ф’юрі остаточно погодили у листопаді 2023 року.

Бій відбудеться у столиці Саудівської Аравії – Ріяді на Kingdom Arena.

Дата бою Усик – Ф’юрі

Бій Усик – Ф’юрі за звання абсолютного чемпіона світу у надважкій вазі відбудеться 17 лютого 2024 року.

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На кону стоятимуть чотири пояси: три (WBA, WBO та IBF), якими володіє Усик, а також титул WBC Ф’юрі.

Спершу бій за абсолют у гевівейті мали провести 23 грудня 2023 року. Втім, після поєдинку Ф’юрі проти Френсіса Нганну було ухвалено рішення провести бій пізніше.

Нагадаємо, про бій Усик – Ф’юрі за звання абсолютного чемпіона світу у надважкій вазі стало відомо наприкінці вересня.

У контракті сторін прописано, що кожен із боксерів може активувати опцію реваншу. Якщо це станеться, то пояс IBF, ймовірно, не розігруватимуть, адже його володар після першого бою зобов’язаний буде провести поєдинок із претендентом Філіпом Хрговичем.

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Бокс, Олександр Усик, Тайсон Ф'юрі
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