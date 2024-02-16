Мбаппе повідомив ПСЖ, що йде з клубу наприкінці сезону

Кіліан Мбаппе повідомив керівництво Парі Сен-Жермен, що покине клуб наприкінці сезону, коли в нього завершиться контракт. Про це пише видання The Athletic, посилаючись на джерела.

Зазначається, що умови відходу Мбаппе ще повністю не узгоджені. Очікується, що офіційне оголошення буде зроблено після того, як ситуація буде остаточно визначена в найближчі кілька місяців.

Зарплата Мбаппе в ПСЖ обходиться клубу в €200 млн на рік.

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Раніше цього місяця видання Athletic повідомило, що Мбаппе схиляється до того, аби приєднатися до мадридського Реалу після закінчення контракту з ПСЖ. Втім, сторона 24-річного футболіста залишилася незадоволена пропозицією іспанського клубу, що затягує процес.

Зазначається, що Мбаппе з початку січня знав про умови, які йому готовий запропонувати Реал. Сам француз може обговорювати їх з новим потенційним клубом, адже його контракт із ПСЖ закінчується після 30 червня.

Влітку 2021 року Мбаппе підписав новий дворічний контракт, який включав пункт про продовження на 12 місяців у сезоні 2024/25. Однак лише він може ініціювати це пролонгування, а не ПСЖ.

Мбаппе перейшов до ПСЖ з Монако влітку 2017 року за €180 млн. За 6,5 років у клубі він забив 243 голи у 290 матчах у всіх турнірах, що робить його найкращим бомбардиром клубу за всю історію.

Влітку 2023 року повідомлялося, що саудівський Аль-Хіляль пропонував за перехід Кіліана Мбаппе рекордні €300 млн і навіть отримав від Парі Сен-Жермена дозвіл на переговори з гравцем. Але сам футболіст відмовився вести переговори з саудитами.

Джерело : The Athletic

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