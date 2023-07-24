Рекордна сума у футболі: Аль-Хіляль зробив пропозицію ПСЖ щодо трансферу Мбаппе
Саудівський Аль-Хіляль запропонував рекордні €300 млн за футболіста Кіліана Мбаппе та отримав від Парі Сен-Жермена дозвіл на переговори з гравцем.
Якщо угоду укладуть, то цей трансфер стане найдорожчим за всю історію футболу. Рекордним наразі є перехід Неймара в ПСЖ із каталонської Барселони у 2017 році за €222 млн.
24-річний капітан збірної Франції, у якого залишився рік контракту з ПСЖ, відмовився від продовження угоди з чемпіоном Ліги 1. Після цього Мбаппе не увійшов до складу команди, яка вирушила до Японії для участі у передсезонному турі.
ЗМІ пишуть, що ПСЖ прагне продати контракт футболіста зараз, щоб наступного року він не пішов вільним агентом.
У підписанні Мбаппе раніше висловили зацікавленість мадридський Реал, лондонський Челсі, Манчестер Юнайтед, Тоттенгем Готспур, міланський Інтер і каталонська Барселона.
Деякі ЗМІ пишуть, що ПСЖ може відправити гравця у річну оренду, що також дозволило б паризькому клубу заробити на угоді.
Аль-Хіляль – один із клубів, що належать Державному інвестиційному фонду Саудівської Аравії. Цього літа вони вже підписали Рубена Невеса з Вулвергемптона та Каліду Кулібалі з Челсі.
За рік зернової угоди успішно пройшли свій шлях понад тисячу кораблів, відвантажено понад 30 млн тонн зерна та іншої продукції. Увесь цей час Росія постійно намагалася угоду зупинити, блокувати, затягувати процес, тобто використовувала потенційний голод у всьому світі як шантаж. А після виходу з угоди стала бити по всій портовій інфраструктурі.Наталія Кулик