Рекордна сума у футболі: Аль-Хіляль зробив пропозицію ПСЖ щодо трансферу Мбаппе

Саудівський Аль-Хіляль запропонував рекордні €300 млн за футболіста Кіліана Мбаппе та отримав від Парі Сен-Жермена дозвіл на переговори з гравцем.

Якщо угоду укладуть, то цей трансфер стане найдорожчим за всю історію футболу. Рекордним наразі є перехід Неймара в ПСЖ із каталонської Барселони у 2017 році за €222 млн.

24-річний капітан збірної Франції, у якого залишився рік контракту з ПСЖ, відмовився від продовження угоди з чемпіоном Ліги 1. Після цього Мбаппе не увійшов до складу команди, яка вирушила до Японії для участі у передсезонному турі.

ЗМІ пишуть, що ПСЖ прагне продати контракт футболіста зараз, щоб наступного року він не пішов вільним агентом.

У підписанні Мбаппе раніше висловили зацікавленість мадридський Реал, лондонський Челсі, Манчестер Юнайтед, Тоттенгем Готспур, міланський Інтер і каталонська Барселона.

Деякі ЗМІ пишуть, що ПСЖ може відправити гравця у річну оренду, що також дозволило б паризькому клубу заробити на угоді.

Аль-Хіляль – один із клубів, що належать Державному інвестиційному фонду Саудівської Аравії. Цього літа вони вже підписали Рубена Невеса з Вулвергемптона та Каліду Кулібалі з Челсі.

Джерело : BBC

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