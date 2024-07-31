Українець Куліш з третім результатом вийшов до фіналу стрільби на 50 м з гвинтівки

Український стрілець Сергій Куліш кваліфікувався до фіналу чоловічої стрільби з пневматичної гвинтівки у трьох положеннях на дистанції 50 метрів.

У кваліфікації наш спортсмен показав третій результат.

Куліш — у фіналі чоловічої стрільби на Олімпіаді-2024

Для виходу у фінал українцю треба було потрапити до вісімки найкращих. Формат змагань передбачав дві серії у трьох положеннях тіла (на коліні, лежачи, стоячи) по десять пострілів.

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Сергій Куліш показав найкращий результат у стрільбі на коліні та в положенні лежачи, вибивши 199 з 200 можливих очок.

У першій серії зі стрільби стоячи Куліш також вибив 199 із 200 можливих очок, але у другому один раз влучив у вісімку та двічі у дев’ятку, відтак у підсумку за останню серію заробив 194 очки.

Загалом Куліш у кваліфікації заробив 592 очки та став третім. Він відстав від першого у таблиці китайця лише на два пункти – у Лю Юкуня 594 очки. Друге місце у кваліфікації — у норвежця Джона-Германа Хегга (593).

Тож Куліш вдруге поспіль на Олімпіаді у стрільбі з гвинтівки у трьох положеннях на 50 м проходить кваліфікацію. На Іграх-2020 у Токіо він показав шостий результат у кваліфікації.

Фінал змагань зі стрільби з пневматичної гвинтівки у трьох положеннях на дистанції 50 метрів відбудеться 1 липня.

Зазначимо, що раніше Сергій Куліш не зміг подолати кваліфікацію у стрільбі з пневматичної гвинтівки на дистанції 10 метрів, де посів 27-ме місце.

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