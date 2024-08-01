Українець Сергій Куліш став срібним призером Олімпійських ігор-2024 у стрільбі з малокаліберної гвинтівки на 50 метрів із трьох положень.

Це друга медаль для України на Олімпіаді-2024 після бронзи Ольги Харлан у фехтуванні.

Куліш виграв срібло на Олімпіаді-2024

Чемпіоном Олімпіади-2024 у стрільбі з гвинтівки з трьох положень став китаєць Ліу Юкун, який вибив 463,6 очка. Українець Куліш показав результат 461.3. У вирішальному пострілі за золото китаєць вибив 9,9, тоді як українець – 9,4.

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Зазначимо, що Сергій Куліш став першим українським стрільцем, що подолав кваліфікацію на Олімпіаді-2024 у стрільбі. У кваліфікації він показав третій результат, причому у положеннях на коліні та стоячи вибивав 199 з 200 очок.

В історії України на Олімпійських іграх це друга медаль у стрільбі з гвинтівки з трьох положень на дистанції 50 м. Першу виборов Юрій Сухоруков на Іграх у Пекіні у 2008 році.

Сергій Куліш: що про нього відомо

Сергію Кулішу – 31 рік, він є уродженцем Черкас. Для українського стрільця це вже не перша медаль у кар’єрі на Олімпійських іграх.

У 2016 році у Ріо він також виборов срібло, але у стрільбі з пневматичної гвинтівки на 10 метрів.

Також він є чинним чемпіоном світу у стрільбі з гвинтівки з трьох положень. Він виборов золото у 2022 році в Каїрі. Зазначимо, що чемпіонат світу зі стрільби проводять один раз на чотири роки, як Олімпіада.

На тому ж Мундіалі він виборов срібло у стрільбі з гвинтівки на 50 метрів лежачи у міксті.

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