Сергій Куліш – срібний призер Олімпіади-2024 у стрільбі з гвинтівки на 50 м
Українець Сергій Куліш став срібним призером Олімпійських ігор-2024 у стрільбі з малокаліберної гвинтівки на 50 метрів із трьох положень.
Це друга медаль для України на Олімпіаді-2024 після бронзи Ольги Харлан у фехтуванні.
Куліш виграв срібло на Олімпіаді-2024
Чемпіоном Олімпіади-2024 у стрільбі з гвинтівки з трьох положень став китаєць Ліу Юкун, який вибив 463,6 очка. Українець Куліш показав результат 461.3. У вирішальному пострілі за золото китаєць вибив 9,9, тоді як українець – 9,4.
Бронзовим призером Олімпіади-2024 у цій дисципліні став представник Індії Свапніл Кусале (451,4)
Зазначимо, що Сергій Куліш став першим українським стрільцем, що подолав кваліфікацію на Олімпіаді-2024 у стрільбі. У кваліфікації він показав третій результат, причому у положеннях на коліні та стоячи вибивав 199 з 200 очок.
В історії України на Олімпійських іграх це друга медаль у стрільбі з гвинтівки з трьох положень на дистанції 50 м. Першу виборов Юрій Сухоруков на Іграх у Пекіні у 2008 році.
Сергій Куліш: що про нього відомо
Сергію Кулішу – 31 рік, він є уродженцем Черкас. Для українського стрільця це вже не перша медаль у кар’єрі на Олімпійських іграх.
У 2016 році у Ріо він також виборов срібло, але у стрільбі з пневматичної гвинтівки на 10 метрів.
Також він є чинним чемпіоном світу у стрільбі з гвинтівки з трьох положень. Він виборов золото у 2022 році в Каїрі. Зазначимо, що чемпіонат світу зі стрільби проводять один раз на чотири роки, як Олімпіада.
На тому ж Мундіалі він виборов срібло у стрільбі з гвинтівки на 50 метрів лежачи у міксті.