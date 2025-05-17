Відступні становлять майже €60 млн: Реал оголосив про перший літній трансфер

Мадридський Реал оголосив, що досяг домовленості з англійським Борнмутом про перехід 20-річного захисника Діна Гейсена. Він став першим новачком вершкових на сезон-2025/26.

Про досягнення домовленості оголосили обидва клуби.

Дін Гейсен – гравець Реала

Контракт Реала та Гейсена розрахований до 30 червня 2030 року. Він офіційно приєднається до команди з 1 червня 2025 року. Це означає, що уродженець Нідерландів зможе виступити у футболці бланкос на Клубному чемпіонаті світу.

Зараз дивляться

У Борнмуті повідомили, що іспанці активували клаусулу відступних у розмірі 50 млн фунтів стерлінгів (понад €59 млн).

Дін Гейсен у своїй 20 років є гравцем збірної Іспанії та встиг пограти в італійській Серії А за Ювентус і Рому, а також в англійській Прем’єр-лізі за Борнмут.

У поточному сезоні Гейсен провів 30 матчів за вишень в АПЛ, відзначившись у воротах Тоттенгема, Манчестер Юнайтед та Арсенала. Також іспанець номінований на звання найкращого молодого гравця АПЛ сезону-2024/25.

У складі вишень Гейсен є партнером у центрі оборони гравця збірної України Іллі Забарного, провівши у парі 24 матчі.

Очікується, що з наступного сезону Реал очолюватиме іспанець Хабі Алонсо. Вінже оголосив, що залишає леверкузенський Баєр, який минулого сезону привів до чемпіонства у Бундеслізі.

Джерела: ФК Реал Мадрид, ФК Борнмут

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.