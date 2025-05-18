Динамо після матчу з Чорноморцем достроково стало чемпіоном УПЛ

Київське Динамо достроково стало чемпіоном України 2024-2025 у 29-му турі української Прем’єр-ліги (УПЛ).

Динамо (Київ) достроково стало чемпіоном УПЛ: що відомо

Золоті медалі гравці команди Динамо (Київ) здобули, зігравши на виїзді внічию з Чорноморцем (Одеса).

Для завчасної перемоги Динамо потрібно було не пограти Чорноморцю.

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Матч Динамо – Чорноморець зрештою завершився з рахунком 1:1.

Таким чином гравці Динамо здобули 69 очок, випередивши своїх найближчих суперників з Олександрії на три пункти.

Цього результату виявилося достатньо для дострокової перемоги у 29-му турі УПЛ.

У завершальному турі УПЛ 24 травня Динамо вдома прийматиме Колос, а Чорноморець теж удома зіграє з Олександрією.

У ФК Динамо вважають, що київська команда має всі шанси завершити сезон без поразок (наразі на рахунку “біло-синіх” – 20 перемог та дев’ять нічиїх).

За часів незалежної України Динамо (Київ) таке вдавалося тричі – у сезонах 1999-2000, 2006-2007, 2014-2015.

Слід зауважити, що чемпіонський титул став для Динамо (Київ) 30-м за історію існування.

13 разів “біло-сині” ставали найкращою командою Радянського Союзу, ще 17 разів – уже незалежної України.

До слова, сьогоднішній чемпіонський титул став для Динамо (Київ) першим після сезону 2020-2021.

Для Олександра Шовковського чемпіонство 18 травня стало першим у ролі наставника Динамо.

Раніше він 14 разів ставав чемпіоном України як гравець.

Таким чином Шовковський став сьомим динамівцем, який здобував золоті чемпіонські нагороди і як гравець, і як тренер.

Раніше такі самі досягнення мали Валерій Лобановський, Йожеф Сабо, Михайло Фоменко, Анатолій Дем’яненко, Олексій Михайличенко та Сергій Ребров.

Джерело: Динамо (Київ)

Фото: Динамо (Київ)

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