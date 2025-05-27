Новий досвід: Linkin Park виступить у фіналі Ліги чемпіонів-2025

Американський рок-гурт Linkin Park виступить у фіналі Ліги чемпіонів-2025, у якому зіграють італійський Інтер та французький Парі Сен-Жермен.

Фінал Ліги чемпіонів-2025 відбудеться у суботу, 31 травня, на Альянц-Арені у німецькому Мюнхені.

Linkin Park виступить у фіналі Ліги чемпіонів-2025

За тиждень до виступу гурт Linkin Park розповів про підготовку до музичного шоу на відкритті фіналу Ліги чемпіонів УЄФА 2025.

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Музиканти сказали, що виступ перед такою подією стане для них новим досвідом.

— Ми дійсно вперше виступаємо на подібному майданчику, тож для нас це ніби початок з чистого аркуша. Ми дуже хочемо зробити це, ми дуже хочемо побачити фанатів і дуже радіємо цій події, – сказав один із засновників гурту та вокаліст Майк Шинода.

Басист Дейв Фаррелл додав, що він удвічі радий, що фінал відбудеться у Німеччині, адже їхні “німецькі фанати – неймовірні”.

З цієї нагоди гурт випустив ремікс на свій хіт Numb. За словами Шиноди, вони хотіли додати свою родзинку та щось, що відсилає до звуків футболу. Наприклад, звук ударів ноги по м’ячу або тупотіння вболівальників по трибунах.

Вокалістка гурту Емілі Армстронг очікує, що на шоу перед фіналом Ліги чемпіонів буде особлива енергія.

На фіналі Ліги чемпіонів ПСЖ – Інтер працюватиме румунська бригада рефері на чолі з Іштваном Ковачем.

Нагадаємо, минулого року стало відомо про повернення Linkin Park на сцену у новому складі. Покійного Честера Беннінгтона замінила Емілі Армстронг, одна із засновниць рок-гурту Dead Sara.

Джерело : УЄФА

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