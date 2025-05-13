Фінал Ліги чемпіонів-2025 судитиме румунський арбітр: деталі

Союз європейських футбольних асоціацій (УЄФА) визначився із суддівською бригадою на фінал Ліги чемпіонів-2025, у якому зустрінуться Парі Сен-Жермен та Інтер.

Про це повідомила пресслужба УЄФА.

Іштван Ковач – арбітр фіналу Ліги чемпіонів-2025

Комітет арбітрів УЄФА призначив румуна Іштвана Ковача головним арбітром фіналу Ліги чемпіонів-2025, який відбудеться у Мюнхені на Альянц-Арені у суботу, 31 травня.

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Для 40-річного арбітра це буде вже третій фінал єврокубка. У 2024 році він судив фінал Ліги Європи у Дубліні між Аталантою та Баєром, а у 2022 році був головним рефері фіналу Ліги конференцій між Ромою та Феєнордом у Тирані.

У поточному сезоні Ковач був арбітром семи матчів Ліги чемпіонів, зокрема матчу-відповіді 1/8 фіналу Ліверпуль – ПСЖ.

На фіналі Ліги чемпіонів-2025 асистентами Ковача будуть його земляки: Міхай Маріца та Ференц Туньогі. Четвертим арбітром призначено 37-річного португальця Жуан Піньєйру.

Головним арбітром VAR буде нідерландець Денніс Гіглер, якому асистуватиме румун Каталін Попа.

З результатами матчів плейоф Ліги чемпіонів сезону-2024/25 ви можете ознайомитися тут.

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