ПСЖ – Інтер: де дивитися онлайн фінал Ліги чемпіонів

Матч ПСЖ – Інтер у фіналі Ліги чемпіонів визначить володаря трофею сезону-2024/25. Гра відбудеться 31 травня на Альянц-Арені у Мюнхені.

Початок матчу – о 22:00 за київським часом.

Матч ПСЖ – Інтер, де дивитися та хто покаже в Україні гру парижан та неррадзурі у фіналі Ліги чемпіонів, розповідають Факти ICTV.

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ПСЖ – Інтер: де дивитися

Пряму трансляцію матчу ПСЖ – Інтер можна буде подивитися на платформі Megogo.

Трансляція фіналу Ліги чемпіонів буде доступна на каналі Megogo Футбол 1, а також в підрозділі Футбол у розділі Спорт.

Матч ПСЖ – Інтер у фіналі ЛЧ можна буде онлайн подивитися за такими передплатами: Спорт, Максимальна та MEGOPACK XL.

На фіналі Ліги чемпіонів працюватиме румунська бригада рефері на чолі з Іштваном Ковачем. Йому асистуватимуть Міхай Маріца та Ференц Туньогі. Четвертим арбітром призначено португальця Жуан Піньєйру.

За VAR відповідатиме нідерландець Денніс Гіглер, якому допомагатиме румун Каталін Попа.

До фіналу Ліги чемпіонів ПСЖ вийшов завдяки перемозі над лондонським Арсеналом, а ПСЖ в 1/2 фіналу здолав іспанську Барселону.

Чинним переможцем Ліги чемпіонів є Реал Мадрид, який у фіналі 2024 року обіграв дортмундську Боруссію.

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