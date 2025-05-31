ПСЖ розгромив Інтер 5:0 і вперше в історії виграв Лігу чемпіонів

Французький ПСЖ вперше в історії став переможцем Ліги чемпіонів УЄФА.

У фіналі ЛЧ-2025 у матчі ПСЖ – Інтер підопічні Луїса Енріке розгромили суперників з рахунком 4:0.

ПСЖ – Інтер: огляд матчу

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ПСЖ – Інтер – 5:0

ПСЖ: Доннарумма, Хакімі, Маркіньйос, Пачо, Мендеш, Невеш, Вітінья, Руїс, Дуе, Дембеле, Кварацхелія.

Доннарумма, Хакімі, Маркіньйос, Пачо, Мендеш, Невеш, Вітінья, Руїс, Дуе, Дембеле, Кварацхелія. Інтер: Соммер, Павар, Ачербі, Бастоні, Дюмфріс, Барелла, Чалханоглу, Мхітарян, Дімарко, Мартінес, Тюрам.

Соммер, Павар, Ачербі, Бастоні, Дюмфріс, Барелла, Чалханоглу, Мхітарян, Дімарко, Мартінес, Тюрам. Голи: Хакімі, 12 Дуе, 20, 63 Кварацхкелія, 73 Маюлу, 87

Зазначимо, що Факти ICTV провели текстову онлайн-трансляцію матчу Ліги чемпіонів-2025, де зібрали усі найцікавіші моменти гри.

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