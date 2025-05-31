Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач
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ПСЖ розгромив Інтер 5:0 і вперше в історії виграв Лігу чемпіонів
Французький ПСЖ вперше в історії став переможцем Ліги чемпіонів УЄФА.
У фіналі ЛЧ-2025 у матчі ПСЖ – Інтер підопічні Луїса Енріке розгромили суперників з рахунком 4:0.
ПСЖ – Інтер: огляд матчу
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ПСЖ – Інтер – 5:0
- ПСЖ: Доннарумма, Хакімі, Маркіньйос, Пачо, Мендеш, Невеш, Вітінья, Руїс, Дуе, Дембеле, Кварацхелія.
- Інтер: Соммер, Павар, Ачербі, Бастоні, Дюмфріс, Барелла, Чалханоглу, Мхітарян, Дімарко, Мартінес, Тюрам.
- Голи: Хакімі, 12 Дуе, 20, 63 Кварацхкелія, 73 Маюлу, 87
Зазначимо, що Факти ICTV провели текстову онлайн-трансляцію матчу Ліги чемпіонів-2025, де зібрали усі найцікавіші моменти гри.
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