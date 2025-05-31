ПСЖ – Інтер: онлайн-трансляція фіналу Ліги чемпіонів
ПСЖ та Інтер у суботу, 31 травня, на стадіоні Альянц-Арена у Мюнхені (Німеччина) розіграють трофей Ліги чемпіонів УЄФА сезону-2024/25.
ПСЖ – Інтер: онлайн-трансляція
Досі команди зустрічалися між собою лише у товариських матчах, а також у 2016 році на виставковому турнірі Міжнародний кубок чемпіонів, де ПСЖ здолав Інтер 3:1.
Головний арбітр фіналу ЛЧ-2025 – румун Іштван Ковач.
Текстова онлайн-трансляція матчу ПСЖ – Інтер розпочнеться ближче до стартового свистка, який має пролунати о 22:00.
Стартові склади
ПСЖ: Доннарумма, Хакімі, Маркіньйос, Пачо, Мендеш, Невеш, Вітінья, Руїс, Дуе, Дембеле, Кварацхелія.
Інтер: Соммер, Павар, Ачербі, Бастоні, Дюмфріс, Барелла, Чалханоглу, Мхітарян, Дімарко, Мартінес, Тюрам.
Тюрам головою пробив поруч зі стійкою після подачі від Чалханоглу з кутового.
Парижани заробили другий кутовий. Мендеш навісив на дальню штангу, де до м’яча тягнувся Маркіньос, але удар вийшов не точним.
Відео другого голу ПСЖ, автором якого став Дезіре Дуе.
Ближче до 30 хвилини першого тайму схоже Інтеру нарешті вдалося перевести гру на половину поля ПСЖ. Але підопічні Луїса Енріке починають діяти на контратаках.
Дюмфріс подав у карний майданчик, але Лаутаро не дотягнувся до м’яча.
Відео першого голу ПСЖ. 1:0 Ашраф Хакімі.
Інтер заробив кутовий. Дімарко навісив у воротарську лінію, де Ачербі виграв верхову боротьбу, пробив головою, але зависоко.
ГОООЛ! ПСЖ – Інтер – 2:0
Дезіре Дуе робить рахунок на 20 хвилині матчу 2:0 на користь ПСЖ.
Гол вдалося забити після контратаки, в якій Дембеле зліва відіграв праворуч у штрафний на Дуе, який потужно пробив, після чого м’яч після рикошету влетів у ближній кут воріт Зоммера!
Кварацхелія намагався пробити в дальній кут воріт, але пробив вище.
ГООЛ! ПСЖ – Інтер – 1:0
ПСЖ відкриває рахунок. Гол на рахунку Ашрафа Хакімі – 1:0.
Дуе отримав пас у штрафній та у дотик віддав у центр, куди прорвався Хакімі. Ашраф опинився віч-на-віч з голкіпером та пробив повз Зоммера.
А ось і перший удар по воротах! Дуе зліва з-за меж штрафного майданчика пробив, але Зоммер врятував!
Захисник Інтера Бастоні зупинив прорив парижан на лівому фланці, але при цьому він штовхнув Бае. І арбітр призначив небезпечний штрафний.
У стартові хвилини матчу гравці ПСЖ трохи більше володіють м’ячем – 72% проти 28%.
ПСЖ провів першу хорошу атаку. Дуе прострілював із правого флангу, але нерадзуррі відбилися.
Перший тайм стартував
Арбітр дав стартовий свисток і гравці ПСЖ розіграли м’яча у центрі поля, вибивши вперед.
Команди виходять на поле стадіону Альянц-Арена. Лунає гімн Ліги чемпіонів.
Виступ Linkin Park на Альянц-Арені
Хедлайнерами фіналу Ліги чемпіонів-2025 став американський гурт Linkin Park.
Просто зараз вони виконують свої хіти! Матч розпочнеться після їхнього виступу.
Ось цього красеня сьогодні підійме одна з команд – ПСЖ або Інтер.
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Хто фаворит фіналу ЛЧ
На думку букмекерів, фаворитами матчу ПСЖ – Інтер є підопічні Луїса Енріке.
Ставки на перемогу ПСЖ приймають з коефіцієнтом 2.17. Успіх Інтера оцінюють в 3.40. Нічийний результат матчу ПСЖ – Інтер в основний час – 3.50.
Ймовірність того, фінал Ліги чемпіонів завершиться після овертайму, оцінюється у 5.75, а те, що для визначення переможця знадобиться серія пенальті – у 5.20.
Пряму трансляцію матчу ПСЖ – Інтер можна буде подивитися на платформі Megogo.
Трансляція фіналу Ліги чемпіонів буде доступна на каналі Megogo Футбол 1, а також в підрозділі Футбол у розділі Спорт.
Детальніше про те, хто коментуватиме зустріч, ви можете подивитися за цим посиланням.
Арбітри фіналу ЛЧ-2025
На фіналі Ліги чемпіонів працюватиме румунська бригада рефері на чолі з Іштваном Ковачем.
Йому асистуватимуть Міхай Маріца та Ференц Туньогі. Четвертим арбітром призначено португальця Жуан Піньєйру.
За VAR відповідатиме нідерландець Денніс Гіглер, якому допомагатиме румун Каталін Попа.