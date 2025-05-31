ПСЖ – Інтер: онлайн-трансляція фіналу Ліги чемпіонів

ПСЖ та Інтер у суботу, 31 травня, на стадіоні Альянц-Арена у Мюнхені (Німеччина) розіграють трофей Ліги чемпіонів УЄФА сезону-2024/25.

ПСЖ – Інтер: онлайн-трансляція

Досі команди зустрічалися між собою лише у товариських матчах, а також у 2016 році на виставковому турнірі Міжнародний кубок чемпіонів, де ПСЖ здолав Інтер 3:1.

Головний арбітр фіналу ЛЧ-2025 – румун Іштван Ковач.