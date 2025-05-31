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ПСЖ – Інтер: онлайн-трансляція фіналу Ліги чемпіонів
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Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач
1 хв.

ПСЖ – Інтер: онлайн-трансляція фіналу Ліги чемпіонів

Ключові події
22:22
ГОООЛ! ПСЖ – Інтер – 2:0
22:14
ГООЛ! ПСЖ – Інтер – 1:0
21:21
Стартові склади
ПСЖ Інтер
Фото: Факти ICTV

ПСЖ та Інтер у суботу, 31 травня, на стадіоні Альянц-Арена у Мюнхені (Німеччина) розіграють трофей Ліги чемпіонів УЄФА сезону-2024/25.

ПСЖ – Інтер: онлайн-трансляція

Досі команди зустрічалися між собою лише у товариських матчах, а також у 2016 році на виставковому турнірі Міжнародний кубок чемпіонів, де ПСЖ здолав Інтер 3:1.

Головний арбітр фіналу ЛЧ-2025 – румун Іштван Ковач.

Текстова онлайн-трансляція матчу ПСЖ – Інтер розпочнеться ближче до стартового свистка, який має пролунати о 22:00.

31 Травня, 21:21

Стартові склади

ПСЖ: Доннарумма, Хакімі, Маркіньйос, Пачо, Мендеш, Невеш, Вітінья, Руїс, Дуе, Дембеле, Кварацхелія.

Інтер: Соммер, Павар, Ачербі, Бастоні, Дюмфріс, Барелла, Чалханоглу, Мхітарян, Дімарко, Мартінес, Тюрам.

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31 Травня, 22:41

Тюрам головою пробив поруч зі стійкою після подачі від Чалханоглу з кутового.

31 Травня, 22:38

Парижани заробили другий кутовий. Мендеш навісив на дальню штангу, де до м’яча тягнувся Маркіньос, але удар вийшов не точним.

 

31 Травня, 22:37

Відео другого голу ПСЖ, автором якого став Дезіре Дуе.

31 Травня, 22:34

Ближче до 30 хвилини першого тайму схоже Інтеру нарешті вдалося перевести гру на половину поля ПСЖ. Але підопічні Луїса Енріке починають діяти на контратаках.

31 Травня, 22:32

Дюмфріс подав у карний майданчик, але Лаутаро не дотягнувся до м’яча.

31 Травня, 22:31

Відео першого голу ПСЖ. 1:0 Ашраф Хакімі.

31 Травня, 22:27

Інтер заробив кутовий. Дімарко навісив у воротарську лінію, де Ачербі виграв верхову боротьбу, пробив головою, але зависоко.

31 Травня, 22:22

ГОООЛ! ПСЖ – Інтер – 2:0

Дезіре Дуе робить рахунок на 20 хвилині матчу 2:0 на користь ПСЖ.

Гол вдалося забити після контратаки, в якій Дембеле зліва відіграв праворуч у штрафний на Дуе, який потужно пробив, після чого м’яч після рикошету влетів у ближній кут воріт Зоммера!

31 Травня, 22:21

Кварацхелія намагався пробити в дальній кут воріт, але пробив вище.

31 Травня, 22:14

ГООЛ! ПСЖ – Інтер – 1:0

ПСЖ відкриває рахунок. Гол на рахунку Ашрафа Хакімі – 1:0.

Дуе отримав пас у штрафній та у дотик віддав у центр, куди прорвався Хакімі. Ашраф опинився віч-на-віч з голкіпером та пробив повз Зоммера.

31 Травня, 22:13

А ось і перший удар по воротах! Дуе зліва з-за меж штрафного майданчика пробив, але Зоммер врятував!

31 Травня, 22:11

Захисник Інтера Бастоні зупинив прорив парижан на лівому фланці, але при цьому він штовхнув Бае. І арбітр призначив небезпечний штрафний.

31 Травня, 22:09

У стартові хвилини матчу гравці ПСЖ трохи більше володіють м’ячем – 72% проти 28%.

31 Травня, 22:07

ПСЖ провів першу хорошу атаку. Дуе прострілював із правого флангу, але нерадзуррі відбилися.

31 Травня, 22:02

Перший тайм стартував

Арбітр дав стартовий свисток і гравці ПСЖ розіграли м’яча у центрі поля, вибивши вперед.

31 Травня, 21:58

Команди виходять на поле стадіону Альянц-Арена. Лунає гімн Ліги чемпіонів.

31 Травня, 21:51

Виступ Linkin Park на Альянц-Арені

Хедлайнерами фіналу Ліги чемпіонів-2025 став американський гурт Linkin Park.

Просто зараз вони виконують свої хіти! Матч розпочнеться після їхнього виступу.

31 Травня, 21:37

Ось цього красеня сьогодні підійме одна з команд – ПСЖ або Інтер.

31 Травня, 21:28

Хто фаворит фіналу ЛЧ

На думку букмекерів, фаворитами матчу ПСЖ – Інтер є підопічні Луїса Енріке.

Ставки на перемогу ПСЖ приймають з коефіцієнтом 2.17. Успіх Інтера оцінюють в 3.40. Нічийний результат матчу ПСЖ – Інтер в основний час – 3.50.

Ймовірність того, фінал Ліги чемпіонів завершиться після овертайму, оцінюється у 5.75, а те, що для визначення переможця знадобиться серія пенальті – у 5.20.

31 Травня, 21:27

Пряму трансляцію матчу ПСЖ – Інтер можна буде подивитися на платформі Megogo.

Трансляція фіналу Ліги чемпіонів буде доступна на каналі Megogo Футбол 1, а також в підрозділі Футбол у розділі Спорт.

Детальніше про те, хто коментуватиме зустріч, ви можете подивитися за цим посиланням.

31 Травня, 21:25

Арбітри фіналу ЛЧ-2025

На фіналі Ліги чемпіонів працюватиме румунська бригада рефері на чолі з Іштваном Ковачем.

Йому асистуватимуть Міхай Маріца та Ференц Туньогі. Четвертим арбітром призначено португальця Жуан Піньєйру.

За VAR відповідатиме нідерландець Денніс Гіглер, якому допомагатиме румун Каталін Попа.

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