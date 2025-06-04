Українські синхроністки вибороли срібло на чемпіонаті Європи-2025
Збірна України із синхронного плавання посіла друге місце у груповій технічній програмі на чемпіонаті Європи 2025 року, що триває у португальському місті Фуншал.
Срібло допомогло українкам піднятися на шосту сходинку медального заліку змагань.
Українські синхроністки виграли срібло Євро-2025
Українська команда була представлена у такому складі: Дар’я Мошинська, Анастасія Шмоніна, Олександра Горецька, Аліса Кулик, Уляна Гринішина, Єлизавета Лимар, Марія Гринішина та Дар’я Принько.
За свій виступ українки отримали 266.2233 бала, що є їхнім найвищим результатом у цьому сезоні. Їхнє виконання судді оцінили на 157.9233 бала, а артистичність – у 108.3 бала.
View this post on Instagram
Золото змагань у цій дисципліні дісталося збірній Іспанії, які набрали 290.3810 бала. Трійку лідерів замкнула французька команда із 265.7233 очками.
Євро-2025: Технічна програма – результати
- Іспанія – 290.3810 бала;
- Україна – 266.2233;
- Франція – 265.7233.
Завдяки сріблу збірна України піднялася на шосту сходинку у медальному заліку чемпіонату Європи.
Чемпіонат Європи 2025 року з артистичного плавання стартував 2 червня та триватиме до 5 червня у Фуншалі.