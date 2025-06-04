Украинские синхронистки завоевали серебро на чемпионате Европы-2025

Сборная Украины по синхронному плаванию заняла второе место в групповой технической программе на чемпионате Европы 2025 года, который проходит в португальском городе Фуншал.

Серебро помогло украинкам подняться на шестую строчку медального зачета соревнований.

Украинские синхронистки выиграли серебро Евро-2025

Украинская команда была представлена в таком составе: Дарья Мошинская, Анастасия Шмонина, Александра Горецкая, Алиса Кулик, Ульяна Гринишина, Елизавета Лымарь, Мария Гринишина и Дарья Принько.

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За свое выступление украинки получили 266.2233 балла, что является их самым высоким результатом в этом сезоне. Их исполнение судьи оценили на 157.9233 балла, а артистичность — в 108.3 балла.

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Золото соревнований в этой дисциплине досталось сборной Испании, которые набрали 290.3810 балла. Тройку лидеров замкнула французская команда с 265.7233 очками.

Евро-2025: Техническая программа — результаты

Испания — 290.3810 балла;

Украина — 266.2233;

Франция — 265.7233.

Благодаря серебру сборная Украины поднялась на шестую строчку в медальном зачете чемпионата Европы.

Чемпионат Европы 2025 года по артистическому плаванию стартовал 2 июня и продлится до 5 июня в Фуншале.

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