До 2030 року: Забарний узгодив особистий контракт із ПСЖ

Центрбек збірної України з футболу Ілля Забарний погодив особисті умови контракту з чинним переможцем Ліги чемпіонів французьким ПСЖ.

Про це повідомив журналіст Ніколо Скіра на своїй сторінці у соціальній мережі X (Twitter).

Забарний погодив особистий контракт із ПСЖ

За даними журналіста, футболіст англійського Борнмута Ілля Забарний все ближчий до переходу у Парі Сен-Жермен.

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— Центральний захисник вже погодив із парижанами особисті умови контракту до 2030 року, – написав він.

ПСЖ планував підписати Забарного під час спеціального трансферного вікна на початку червня, щоби залучити його до участі в клубному чемпіонаті світу. Втім, угода так і не відбулася, і перехід українського захисника на цьому етапі зірвався.

На початку червня низка футбольних інсайдерів писали, що ПСЖ зробив пропозицію Борнмуту щодо трансфера Забарного. Для цього до Борнмута особисто приїжджав спортивний радник парижан Луїс Кампос.

За даними порталу Transfermarkt, трансферна вартість Іллі зросла до €42 млн. Він також є найдорожчим футболістом збірної України.

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