У мене є така мета: гімнаст Верняєв розповів про плани на Олімпійські ігри-2028

Український гімнаст, чемпіон світу зі спортивної гімнастики Олег Верняєв планує брати участь у змаганнях на Літніх Олімпійських іграх-2028 у Лос-Анджелесі. Також він пригадав своє побачення наосліп з дівчиною.

Про це спортсмен розповів у випуску відеоподкасту Sport Talk з ведучим Андрієм Ковальським.

Олег Верняєв про плани на Олімпіаду-2028

Спортсмен розповів, що має мету позмагатися на Літніх Олімпійських іграх-2028.

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– Хотілося б. Я дуже хочу, але зараз, знаєш, там захворів, там травма. Трошки все це вибиває. Ти думаєш, що вже старий, не знаю, воно не треба. Але в душі я розумію, що я хочу. В мене є така мета, – зазначив Верняєв.

За словами гімнаста, якщо порівнювати з 2024 роком, коли він вже набрав форму та нормально почувався, то зрозумів для себе, що ще може конкурувати.

Але потрібно багато працювати та підтримувати себе, зокрема вітамінами та відновленням, розповів спортсмен.

Олег Верняєв про побачення наосліп

Український гімнаст розповів про своє найбільш безглузде знайомство з дівчиною. За його словами, це відбулося дуже давно у Києві.

– Це було дуже давно. Я не знаю, який рік – може 2012-2013. Ще був молодий. Мені запропонували побачитися наосліп. Я вже був у Києві. Я такий думаю: раз в житті спробую, зірву свій джекпот, я буду багатий, – пофантазував спортсмен.

Олег Верняєв розповів, що погодився на побачення наосліп. За словами спортсмена, вони зустрілися з дівчиною на лівому березі Києва.

– Ми приїхали, побачились. Якщо чесно, дівчинка була не страшна, нормальна. Але якась така душніла. Я навіть не встиг запитати: як тебе звуть. Вона почала мені 20 хвилин щось розказувати. Я щось морознувся на телефон. Кажу: тренер телефонує, на тренування потрібно. Ти ж знаєш, що я спортсмен. І я поїхав. Після цього вона мені писала, але я вже не відповідав. Вибачте мені, можливо, це було некрасиво, – зізнався Верняєв.

Нещодавно у випуску відеоподкасту Sport Talk український волейболіст та переможець Золотої Євроліги у складі збірної України Данило Уривкін розповів, як одного разу опинився у стрип-клубі в Польщі.

Фото: Sport Talk

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