Рейтинг WTA: Світоліна втратила позицію, Калініна знову вибула з першої сотні

Жіноча тенісна асоціація (WTA) опублікувала оновлений рейтинг спортсменок на 16 червня 2025 року.

Першою ракеткою залишається “нейтральна” Аріна Соболенко, а ось другою ракеткою тепер стала американка Коко Гофф, третю сходинку замкнула ще одна представниця США Джессіка Пегула.

У першій сотні рейтингу WTA зараз перебувають чотири українки.

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Першою ракеткою України залишається Еліна Світоліна, яка втратила одну сходинку і тепер посідає 14-е місце. Також на одну сходинку опустилася Даяна Ястремська та Юлія Стародубцева.

Марта Костюк без змін, а Ангеліна Калініна знову вибула із першої сотні рейтингу.

14. (13). Еліна Світоліна – 3 035 очок;

26. (26). Марта Костюк – 1 736 очок;

46. (45). Даяна Ястремська – 1 159 очок;

68. (67). Юлія Стародубцева – 924 очки;

101. (96). Ангеліна Калініна – 708 очок;

156. (151). Дар’я Снігур – 470 очок;

195 (202) Олександра Олійникова – 366 очок;

237 (244) Анастасія Соболєва – 306 очок.

Рейтинг WTA від 16 червня 2025 року

У першій десятці рейтингу WTA відбулося сім змін. Китаянка Чжен Ціньвень піднялася на четверту позицію, змістивши з неї італійку Жасмін Паоліні.

Американка Медісон Кіз стрибнула на дві сходинки на шосте місце, а по позиції втратили “нейтральна” Мірра Андреєєва та полька Іга Свьонтек.

Крім того, американка Емма Наварро тепер стала дев’ятою, а іспанка Паула Бадоса в оновленому рейтингу замикає першу десятку.

(1). Аріна Соболенко – 11 553 очки; (2). Коко Гофф (США) – 8 083 очки; (3). Джессіка Пегула (США) – 6 483 очки; (5). Чжен Ціньвень (Китай) – 4 853 очки; (4). Жасмін Паоліні (Італія) – 4 805 очок; (8) Медісон Кіз (США) – 4 669 очок; (6) Мірра Андреєва – 4 636 очок; (7). Іга Свьонтек (Польща) – 4 618 очок; (10). Емма Наварро (США) – 3 697 очок; (9). Паула Бадоса (Іспанія) – 3 684 очки.

На цьому тижні стартує турнір WTA 500 у Берліні та турнір серії 250 у Ноттінгемі.

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