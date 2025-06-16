Рейтинг WTA: Світоліна втратила позицію, Калініна знову вибула з першої сотні
Жіноча тенісна асоціація (WTA) опублікувала оновлений рейтинг спортсменок на 16 червня 2025 року.
Першою ракеткою залишається “нейтральна” Аріна Соболенко, а ось другою ракеткою тепер стала американка Коко Гофф, третю сходинку замкнула ще одна представниця США Джессіка Пегула.
У першій сотні рейтингу WTA зараз перебувають чотири українки.
Рейтинг WTA – на яких місцях українки
Першою ракеткою України залишається Еліна Світоліна, яка втратила одну сходинку і тепер посідає 14-е місце. Також на одну сходинку опустилася Даяна Ястремська та Юлія Стародубцева.
Марта Костюк без змін, а Ангеліна Калініна знову вибула із першої сотні рейтингу.
- 14. (13). Еліна Світоліна – 3 035 очок;
- 26. (26). Марта Костюк – 1 736 очок;
- 46. (45). Даяна Ястремська – 1 159 очок;
- 68. (67). Юлія Стародубцева – 924 очки;
- 101. (96). Ангеліна Калініна – 708 очок;
- 156. (151). Дар’я Снігур – 470 очок;
- 195 (202) Олександра Олійникова – 366 очок;
- 237 (244) Анастасія Соболєва – 306 очок.
Рейтинг WTA від 16 червня 2025 року
У першій десятці рейтингу WTA відбулося сім змін. Китаянка Чжен Ціньвень піднялася на четверту позицію, змістивши з неї італійку Жасмін Паоліні.
Американка Медісон Кіз стрибнула на дві сходинки на шосте місце, а по позиції втратили “нейтральна” Мірра Андреєєва та полька Іга Свьонтек.
Крім того, американка Емма Наварро тепер стала дев’ятою, а іспанка Паула Бадоса в оновленому рейтингу замикає першу десятку.
- (1). Аріна Соболенко – 11 553 очки;
- (2). Коко Гофф (США) – 8 083 очки;
- (3). Джессіка Пегула (США) – 6 483 очки;
- (5). Чжен Ціньвень (Китай) – 4 853 очки;
- (4). Жасмін Паоліні (Італія) – 4 805 очок;
- (8) Медісон Кіз (США) – 4 669 очок;
- (6) Мірра Андреєва – 4 636 очок;
- (7). Іга Свьонтек (Польща) – 4 618 очок;
- (10). Емма Наварро (США) – 3 697 очок;
- (9). Паула Бадоса (Іспанія) – 3 684 очки.
На цьому тижні стартує турнір WTA 500 у Берліні та турнір серії 250 у Ноттінгемі.