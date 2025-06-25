Не як пілот: Феттель може повернутися у Формулу-1 в новій ролі

Чотириразовий чемпіон Формули-1 Себастьян Феттель підтвердив, що веде переговори з Red Bull про можливе повернення до Формули-1, але не як пілот.

Про це пише ресурс Racing News 365, посилаючись на його інтерв’ю австрійському мовнику ORF.

Феттель може повернутися у Формулу-1

Німецький гонщик завершив кар’єру пілота у Формулі-1 після сезону-2022, вигравши у 2010-2013 роках чотири титули у складі команди Red Bull.

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37-річний чемпіон світу завершив кар’єру наприкінці сезону 2022 року, вигравши всі свої титули з командою у 2010-2013 роках.

Після Формули-1 Феттель став активним борцем за ментальне здоров’я, навколишнє середовище та права людини. Його називають потенційним наступником Гельмута Марко на посаді керівника програми підготовки молодих гонщиків Red Bull.

Марко – 82 роки, тоді як Феттелю 37. Відколи Себастьян завершив кар’єру він час від часу з’являвся у паддоку. На тлі розмов про повернення німця до Формули-1 він визнав, що розмовляв з Марко.

— Було кілька заголовків, я, як і раніше, дуже добре ладнаю з Гельмутом, і ми також обмінюємося думками на цю тему. Вони ще не такі глибокі; ми більше обговорюємо, яку роль я міг би зіграти в команді. Подивимося, в якій формі ця співпраця буде можливою.

Марко не можна замінити, залишмо це як є. Він зробив дуже багато для команди з 2005 року, і, можливо, це не є метою для когось замінити його. Він кілька разів говорив, що збирається піти, але він все ще тут, і я хотів би, щоб він залишився надовго, але в якийсь момент він піде, і він це знає, ‒ сказав Феттель.

Нагадаємо, у поточному сезоні лідерство в особистому заліку Формули-1 очолює Оскар Піастрі, який набрав 198 очок. Другим іде Ландо Норріс із 176 очками, а Макс Ферстаппен ‒ третій (155).

У заліку Кубка конструкторів лідирує McLaren із 374 очками, випереджаючи Mercedes (199) та Ferrari (183).

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