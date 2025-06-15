Пілот Mercedes Джордж Рассел переміг на Гран-прі Канади, стартувавши з поул-позиції. Для британця це перша перемога у поточному сезоні та четверта у кар’єрі у Формулі-1.

Друге місце на подіумі посів чинний чемпіон Макс Ферстаппен із Red Bull, а трійку лідерів замкнув інший гонщик Mercedes Андреа Кімі Антонеллі, для якого це перший подіум у кар’єрі.

Переможець гонки Джордж Рассел обрав правильну тактику, яка дозволила йому парирувати спроби Ферстаппена обійти його на першому повороті, а потім зумів утримати гонщика Red Bull позаду протягом усієї гонки.

А ось для стайні McLaren етап у Монреалі став першим у поточному сезоні, коли жоден із гонщиків команди не посів одного з трьох призових місць.

На 67-му колі Ландо Норріс, намагаючись обігнати свого напарника Оскара Піастрі, врізався в нього, а потім у стіну. Через це на трасі з’явився автомобіль безпеки, а для британця гонка завершилася достроково.

Піастрі фінішував лише четвертим, поступившись позицією 18-річному Андреа Кімі Антонеллі – для юного італійця це перший подіум у Формулі-1.

На п’ятому та шостому місцях фінішували гонщики Ferrari Шарль Леклер та Льюїс Гемілтон. При чому останній у середині гонки став повідомляти про ушкодження боліда. І, як з’ясувалося згодом, причиною цього стало те, що 40-річний британець збив на трасі бабака.

У зоні очок також фінішували Фернандо Алонсо (Aston Martin), Ніко Гюлькенберг (Kick Sauber), Естебан Окон (Haas) та Карлос Сайнс (Williams).

Лідерство в особистому заліку Формули-1 продовжує очолювати Оскар Піастрі, який набрав 198 очок. Другим іде Норріс із 176 очками, а Ферстаппен ‒ третій (155).

У заліку Кубка конструкторів лідирує McLaren із 374 очками, випереджаючи Mercedes (199) та Ferrari (183).

Наступний етап Формули-1 у сезоні-2025 відбудеться у Шпільберзі, де 27-29 червня очікується Гран-прі Австрії.

