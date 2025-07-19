Усик – Дюбуа 2: повний андеркард вечора боксу

Сьогодні, 19 липня, відбудеться бій-реванш між українцем Олександром Усиком та британцем Даніелем Дюбуа.

На кону бою Усик – Дюбуа 2, який відбудеться на стадіоні Вемблі у Лондоні, стоятиме титул абсолютного чемпіона світу у надважкій вазі.

Факти ICTV розповідають, що відомо про андеркард поєдинку Усик – Дюбуа 2.

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Андеркард Усик – Дюбуа 2

В андеркарді реваншу Усик – Дюбуа буде відносно невелика кількість боїв – лише п’ять, два з яких за участю українців.

Спершу планувався бій двох українців Андрія Новицького та Владислава Сіренка, але він зірвався. Тому для останнього знайшли іншого опонента.

Лоуренс Околі (Велика Британія) – Кевін Лерена (ПАР) – за титул чемпіона WBC Silver у надважкій вазі (10 раундів);

Даніель Лапін (Україна) – Льюїс Едмондсон (Велика Британія) – за пояси IBF Intercontinental and WBA Continental у напівважкій вазі (10 раундів);

Лаша Гурулі (Грузія) – Джеймс Френсіс (Велика Британія) – суперлегка вага (10 раундів);

Владислав Сіренко (Україна) – Соломон Дакрес (Велика Британія) – суперважка вага (10 раундів);

Адам Хамед (ОАЕ) – Езекіель Грегорес (Аргентина) – суперлегка вага (6 раундів).

Раніше букмекери дали прогноз на бій-реванш Усик – Дюбуа. На їхню думку, фаворитом поєдинку є український боксер, який володіє поясами WBO, WBA та IBO.

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