Усик – Дюбуа: букмекери назвали фаворита бою за абсолют

Букмекери приймають ставки на бій за звання абсолютного чемпіона світу у надважкій вазі між українцем Олександром Усиком і британцем Даніелем Дюбуа, який відбудеться 19 липня у Лондоні на стадіоні Вемблі.

На кону поєдинку стоятимуть головні чемпіонські пояси, якими володіє українець, – WBO, WBA та IBO, а також титул IBF, який має британець.

На думку букмекерів, фаворитом другого бою Усик – Дюбуа є український боксер.

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Усик – Дюбуа 2: прогноз букмекерів на бій-реванш

Ставки на перемогу Усика приймають із коефіцієнтом 1.40, успіх британця оцінюється котируванням 3.70. Ймовірність нічиєї прогнозують у 17.00.

У поєдинку Усик – Дюбуа 2 букмекери віддають перевагу достроковій перемозі Олександра із коефіцієнтом 2.20. Імовірність тріумфу українця за очками – 3.0.

На реванш Усик – Дюбуа букмекери дають прогноз, що бій триватиме всі 12 раундів.

Що відомо про реванш Усик – Дюбуа

Про реванш Усик – Дюбуа оголосили у квітні. Спершу повідомлялося, що бій відбудеться 12 липня, але згодом було узгоджено дату 19 липня.

У рамках великого боксерського вечора очікується кілька цікавих поєдинків:

Українець Даніель Лапін, який володіє титулами IBF International і WBA Continental у напівважкій вазі, зустрінеться на рингу з британським бійцем Льюїсом Едмондсоном. Обидва спортсмени мають однакову статистику: по 11 перемог і жодної поразки.

Ще один український боксер, представник надважкої ваги Владислав Сіренко (22 перемоги, 19 з них нокаутом), вийде на бій проти британця Соломона Дакреса. Спершу Сіренко мав змагатися з іншим українцем Андрієм Новицьким, але той знявся через травму.

Також у програмі шоу поєдинок ексчемпіона світу у двох вагових категоріях Лоуренса Околі проти чемпіона WBC у бріджервейті з Південної Африки Кевіна Лерени.

Дюбуа та Усик вже зустрічалися у серпні 2023 року. Тоді Олександр здобув дострокову перемогу технічним нокаутом у дев’ятому раунді.

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