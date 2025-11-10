Міжнародний олімпійський комітет (МОК) розглядає можливість заборони участі трансгендерних жінок у всіх жіночих змаганнях Олімпійських ігор 2028 року.

У разі ухвалення рішення такі спортсмени не зможуть брати участь в Іграх.

Про це пише видання UNILAD.

Зараз дивляться

Заборона участі в Олімпіаді для трансгендерних жінок

Цей значний перегляд правил щодо участі трансгендерних жінок у професійному спорті відбувається після повідомлень про тривале наукове вивчення доказів щодо потенційних біологічних переваг людей, народжених чоловіками.

Очікується, що суттєві зміни у керівних принципах МОК для жіночих змагань можуть набути чинності наступного року, повідомляє The Times.

При цьому, за даними видання, аналогічних правил для трансгендерних чоловіків наразі не запроваджено.

Хоча правила щодо участі трансгендерних спортсменів були предметом суперечок понад десять років, керівні принципи для жіночих категорій здебільшого базуються на допустимих рівнях тестостерону, причому кожен вид спорту встановлює власні правила участі.

Нова президентка МОК Кірсті Ковентрі раніше висловлювалася про “переважну підтримку” захисту жіночих категорій у спорті.

– Було очевидне і переважне бажання захистити жіночу категорію. Ми створимо робочу групу, до складу якої увійдуть експерти та міжнародні федерації, – заявила Ковентрі у червні, після обрання на посаду.

Члени МОК погодилися, що організація має взяти на себе провідну роль у цьому питанні та зібрати експертів і міжнародні федерації для досягнення консенсусу.

– Ми розуміємо, що будуть відмінності залежно від виду спорту. Але члени повністю погодилися, що МОК має докласти зусиль для захисту жіночої категорії.

Фізична перевага людей чоловічої статі

За даними The Times, медичний і науковий директор МОК доктор Джейн Торнтон представила попередні результати наукового огляду впливу відмінностей у сексуальному розвитку на чесність змагань.

Джерела видання повідомили, що результати дослідження доктора Торнтон нібито показали, що люди, народжені чоловіками, зберігають фізичну перевагу над цисгендерними жінками навіть при контролі рівня тестостерону.

– Це була дуже наукова, фактична і емоційно нейтральна презентація, яка чітко викладала наявні докази, – заявило одне джерело.

Представник МОК у коментарі для Sky News зазначив:

– Медичний і науковий директор МОК минулого тижня під час засідань комісій ознайомив членів МОК із оновленими даними. Робоча група продовжує обговорення цього питання, і жодних рішень поки що не ухвалено. Додаткова інформація буде надана у належний час.

The Times повідомляє про очікування, що МОК представить нову політику на початку наступного року, можливо, ближче до зимових Олімпійських ігор у Мілані та Кортині на початку лютого.

Також зазначається, що нові правила можуть охоплювати відмінності у розвитку статі (DSD) – рідкісні стани, які роблять репродуктивну, гормональну або хромосомну стать людини нетиповою.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.