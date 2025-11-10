Международный олимпийский комитет (МОК) рассматривает возможность запрета участия трансгендерных женщин во всех женских соревнованиях Олимпийских игр 2028 года.

В случае принятия решения такие спортсмены не смогут участвовать в Играх.

Об этом пишет издание UNILAD.

Запрет участия в Олимпиаде для трансгендерных женщин

Этот значительный пересмотр правил участия трансгендерных женщин в профессиональном спорте происходит после сообщений о длительном научном изучении доказательств потенциальных биологических преимуществ людей, рожденных мужчинами.

Ожидается, что существенные изменения в руководящих принципах МОК для женских соревнований могут вступить в силу в следующем году, сообщает The Times.

При этом, по данным издания, аналогичных правил для трансгендерных мужчин пока не введено.

Хотя правила участия трансгендерных спортсменов были предметом споров более десяти лет, руководящие принципы для женских категорий в основном базируются на допустимых уровнях тестостерона, причем каждый вид спорта устанавливает свои собственные правила участия.

Новая президент МОК Кирсти Ковентри ранее высказывалась о “преимущественной поддержке” защиты женских категорий в спорте.

— Было очевидно и преобладающее желание защитить женскую категорию. Мы создадим рабочую группу, в состав которой войдут эксперты и международные федерации, — заявила Ковентри в июне, после назначения на должность.

Члены МОК согласились, что организация должна взять на себя ведущую роль в этом вопросе, собрать экспертов и международные федерации для достижения консенсуса.

— Мы понимаем, что будут различия в зависимости от вида спорта. Но члены полностью согласились, что МОК должен приложить усилия для защиты женской категории.

Физическое преимущество людей мужского пола

По данным The Times, медицинский и научный директор МОК доктор Джейн Торнтон представила предварительные результаты научного обзора влияния различий в сексуальном развитии на честность соревнований.

Источники издания сообщили, что результаты исследования доктора Торнтон якобы показали, что люди, рожденные мужчинами, сохраняют физическое преимущество над цисгендерными женщинами даже при контроле уровня тестостерона.

— Это была очень научная, фактическая и эмоционально нейтральная презентация, которая четко излагала имеющиеся доказательства, — заявил один из источников.

Представитель МОК в комментарии для Sky News отметил:

— Медицинский и научный директор МОК на прошлой неделе во время заседаний комиссий ознакомил членов МОК с обновленными данными. Рабочая группа продолжает обсуждение этого вопроса, и никаких решений пока не принято. Дополнительная информация будет предоставлена в надлежащее время.

The Times сообщает об ожиданиях, что МОК представит новую политику в начале следующего года, возможно, ближе к зимним Олимпийским играм в Милане и Кортине в начале февраля.

Также отмечается, что новые правила могут охватывать различия в половом развитии (DSD) — редкие состояния, которые делают репродуктивный, гормональный или хромосомный пол человека нетипичным.

