Бронзовий призер Олімпійських ігор у Токіо Станіслав Горуна оголосив про завершення кар’єри в карате. Це сталося після здобуття золота на етапі Серії А в Зальцбургу.

Про своє рішення Горуна повідомив на сторінці в Instagram.

Горуна оголосив про завершення кар’єри

– Кожна хороша історія має свій кінець. А моя історія з карате була неймовірною. Стільки років, поєдинків, перемог, поразок, уроків, людей і спогадів, які назавжди залишаться зі мною. Але найголовніше — я вдячний за все це. Тепер настав час для наступного розділу, – написав Станіслав.

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Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Stanislav Horuna/Стас Горуна (@iamhoruna)

37-річний Горуна не виступав на офіційних змаганнях протягом двох років. У Зальцбургу він був заявлений у новій для себе категорії – до 87 кг.

На шляху до фіналу Горуна здобув п’ять перемог, а у вирішальному поєдинку переміг земляка Валерія Сонного.

До цього турніру Горуна востаннє змагався у листопаді 2024 року на командному Кубку світу в іспанській Памплоні, де травмував коліно.

Станіслав Горуна – перший та єдиний український каратист, який здобув олімпійську медаль серед чоловіків. Тоді карате включили до програми Олімпіади у Токіо на прохання організаторів, тож його бронза має історичне значення.

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