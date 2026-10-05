Олімпійський призер Горуна завершив кар’єру в карате після тріумфу в Зальцбургу
- 37-річний Станіслав Горуна оголосив про завершення кар’єри після перемоги на етапі Серії А в Зальцбургу.
- Горуна залишається єдиним українським чоловіком-каратистом, який здобув олімпійську медаль – бронзу на Іграх у Токіо.
Бронзовий призер Олімпійських ігор у Токіо Станіслав Горуна оголосив про завершення кар’єри в карате. Це сталося після здобуття золота на етапі Серії А в Зальцбургу.
Про своє рішення Горуна повідомив на сторінці в Instagram.
Горуна оголосив про завершення кар’єри
– Кожна хороша історія має свій кінець. А моя історія з карате була неймовірною. Стільки років, поєдинків, перемог, поразок, уроків, людей і спогадів, які назавжди залишаться зі мною. Але найголовніше — я вдячний за все це. Тепер настав час для наступного розділу, – написав Станіслав.
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37-річний Горуна не виступав на офіційних змаганнях протягом двох років. У Зальцбургу він був заявлений у новій для себе категорії – до 87 кг.
На шляху до фіналу Горуна здобув п’ять перемог, а у вирішальному поєдинку переміг земляка Валерія Сонного.
До цього турніру Горуна востаннє змагався у листопаді 2024 року на командному Кубку світу в іспанській Памплоні, де травмував коліно.
Станіслав Горуна – перший та єдиний український каратист, який здобув олімпійську медаль серед чоловіків. Тоді карате включили до програми Олімпіади у Токіо на прохання організаторів, тож його бронза має історичне значення.