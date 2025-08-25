Артем Довбик близький до повернення в іспанську Ла Лігу: що відомо

Український форвард Артем Довбик близький до повернення в чемпіонат Іспанії та може опинитися у Вільярреалі, який у сезоні-2025/26 виступатиме у Лізі чемпіонів.

Про це повідомляє бельгійський журналіст Саша Тавольєрі у соцмережі X.

Довбик може залишити Рому

Журналіст стверджує, що 28-річний Артем Довбик близький до підписання контракту з іспанським Вільярреалом.

За його даними, переговори з італійською Ромою щодо оренди українського форварда просунулися. Сама угода передбачатиме право викупу контракту гравця.

Також Вільярреал повністю покриватиме заробітну плату українця.

Стверджується, що Довбик відкритий до переходу, але Рома повинна завершити підписання контракту з іншим нападником, перш ніж дати зелене світло цій угоді.

Якщо трансферна угода відбудеться, то Артем стане другим українцем у складі жовтої субмарини. Наприкінці липня до Вільярреалу перейшов український воротар України Яків Кінарейкін, який виступатиме за дубль у сезоні-2025/26.

У минулому сезоні Вільярреал фінішував на п’ятому місці у чемпіонаті Іспанії, завдяки чому здобув пряму путівку до основного раунду Ліги чемпіонів УЄФА.

Артем Довбик став гравцем Роми у серпні 2024 року, перейшовши з іспанської Жирони, у складі якої став найкращим бомбардиром чемпіонату Іспанії сезону-2024/25.

