Артем Довбик близок к возвращению в испанскую Ла Лигу: что известно

Украинский нападающий Артем Довбик близок к возвращению в чемпионат Испании и может оказаться в Вильярреале, который в сезоне-2025/26 будет выступать в Лиге чемпионов.

Об этом сообщает бельгийский журналист Саша Тавольери в соцсети X.

Довбик может покинуть Рому

Журналист утверждает, что 28-летний Артем Довбик близок к подписанию контракта с испанским Вильярреалом.

По его данным, переговоры с итальянской Ромой об аренде украинского нападающего продвинулись. Само соглашение будет предусматривать право выкупа контракта игрока.

Также Вильярреал полностью будет покрывать заработную плату украинца.

Утверждается, что Довбик открыт к переходу, но Рома должна завершить подписание контракта с другим нападающим, прежде чем дать зеленый свет этой сделке.

Если трансферная сделка состоится, то Артем станет вторым украинцем в составе желтой субмарины. В конце июля в Вильярреал перешел украинский вратарь Украины Яков Кинарейкин, который будет выступать за дубль в сезоне-2025/26.

В прошлом сезоне Вильярреал финишировал на пятом месте в чемпионате Испании, благодаря чему получил прямую путевку в основной раунд Лиги чемпионов УЕФА.

Артем Довбик стал игроком Ромы в августе 2024 года, перейдя из испанской Жироны, в составе которой стал лучшим бомбардиром чемпионата Испании сезона-2024/25.

