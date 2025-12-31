Вихованець донецького Шахтаря Іван Лосенко на правах оренди виступатиме за канадський Монреаль, який виступає в MLS.

Про це повідомила пресслужба гірників на офіційному сайті клубу.

– 21-річний півзахисник Іван Лосенко на правах оренди виступатиме за канадський Монреаль, – йдеться у повідомленні.

Угода між Шахтарем та Монреалем розрахована на один рік із можливістю продовження ще на два роки.

Перехід Лосенка також підтвердили у Монреалі. Там зазначили, що матимуть опцію повного викупу контракту футболіста. Фінансові умови угоди не розголошуються.

Le CF Montréal fait l’acquisition du milieu de terrain Ivan Losenko en prêt du Shakhtar Donetsk >>> https://t.co/R8twLMctoP CF Montréal acquires midfielder Ivan Losenko on loan from Shakhtar Donetsk >>> https://t.co/gRZUgtW8TZ#CFMTL pic.twitter.com/uXLKX9rUdc — CF Montréal (@cfmontreal) December 30, 2025

Хто такий Іван Лосенко

21-річний Іван Лосенко родом із Білозерського, Донецької області та є вихованцем академії гірників.

У складі Шахтаря U-19 здобував срібло юнацького чемпіонату України у 2024 році та провів 16 матчів в Юнацькій лізі УЄФА. У сезоні-2024/25 виступав в оренді за Інгулець, а в першій половині сезону-2025/26 був в оренді у Кудрівці.