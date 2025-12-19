Основний етап Ліги конференцій УЄФА сезону-2025/26 завершився 18 грудня, коли було зіграно шостий тур.

За його підсумками, вісім команд, що фінішували першими, вийшли до 1/8 фіналу. Донецький Шахтар фінішував шостим, попри нічию в останньому турі з хорватською Рієкою.

З ким зіграє Шахтар в 1/8 Ліги конференцій

Суперником Шахтаря у матчі за вихід до 1/4 фіналу Ліги конференцій стане одна із команд, яка посіла місця з дев’ятого до 24-го та гратиме ще один раунд.

Фінальна турнірна таблиця вже визначила, що суперником Шахтаря в 1/8 фіналу стане один із чотирьох клубів:

фінський КуПС;

північномакедонська Шкендія;

польський Лех;

турецький Самсунспор.

Серед цих клубів найвищу у таблиці позицію, 11-ту, посів Лех, який за додатковими показниками випередив Самсунспор. КуПС та Шкендія фінішували на 21-й та 22-й сходинках відповідно.

Жеребкування плейоф Ліги конференцій відбудеться 16 січня 2026 року. Четвірка команд у разі перемоги в стиковому плейоф гратиме проти Шахтаря або іспанського Райо Вальєкано.

Нагадаємо, інший український клуб київське Динамо ще після п’ятого туру втратило шанси на вихід у плейоф, водночас в останньому турі біло-сині впевнено обіграли вірменський Ноа.

