Адреналін тоді зашкалював: Зінченко розповів, як застав грабіжників удома в Англії
- Після повернення додому Зінченко почув підозрілі шуми та зрозумів, що в оселі можуть бути сторонні.
- Пізніше камери зафіксували, що в пограбуванні брали участь п’ятеро чоловіків у балаклавах.
Футболіст збірної України Олександр Зінченко пригадав, як застав злодіїв у власному будинку.
Про це він розповів в інтерв’ю YouTube-каналу Бомбардир.
Зінченко розповів про пограбування дому
За словами Зінченка, після матчу збірної України проти Албанії (2:1) він повернувся додому. Тоді його сім’я перебувала в Україні. Футболіст забрав автомобіль у друга після прильоту до аеропорту та близько шостої вечора приїхав додому.
Зінченко розповів, що розпаковував речі на нижньому поверсі, а в будинку майже не горіло світло.
– Раптом почув якісь шорохи. Подумав, що хтось заходить до будинку. Навіть припустив, що це няня, хоча вона мала приїхати значно пізніше. Я покликав: Це ви? Але ніхто не відповів. Було якесь внутрішнє відчуття, що щось не так, хоча я до кінця не розумів, що відбувається.
Піднявся поверхом вище, де вихід на задній двір. Там великі скляні двері були закриті шторами. Я почав підходити до них і щойно торкнувся штори – скло вже було в мене під ногами, – розповів футболіст.
За словами Зінченка, зловмисники ломом розбили задні двері будинку. Футболіст зізнався, що злякався, а тому, діючи для самозахисту, одразу схопив два ножі.
– Підбіг до штор і почав кричати англійською: Ідіть сюди. Адреналін тоді просто зашкалював. Осінь, холодно, сильний вітер. Я не бачив, скільки людей було на вулиці, а вони не бачили, скільки людей є всередині будинку. Пізніше на камерах я побачив, що вони просто злякалися мого крику і втекли, – додав він.
Футболіст розповів, що пограбування спланували п’ять людей.
За словами Зінченка, він босоніж вибіг на вулицю з ножем і побачив, як п’ятеро чоловіків у балаклавах сідають до автомобіля. Футболіст почав кричати їм услід, після чого на вулицю вибігли сусіди, і на цьому інцидент завершився.